Најстримувани песни и изведувачи на Евровизија на сите времиња

„Arcade“ од Данкан Лоренс од Холандија, победникот на натпреварот во 2019 година, беше најстримуваната песна на Евровизија на сите времиња од страна на Европејците, со повеќе од 1,5 милијарди стримови низ целиот свет на Spotify.

Слично на тоа, „Snap“ на ерменската уметница Роза Лин беше втората најстримувана песна, со над милијарда стримови, и покрај тоа што го освои 20-тото место на натпреварот во 2022 година.

Голем број други песни ги освоија срцата низ целиот свет, вклучувајќи го победникот од 2021 година „Zitti e Buoni“ од Манескин, победникот од 2023 година „Tattoo“ од Лорен и победничката песна „Fairytale“ од Александар Рибак во 2009 година.

Натпреварот за Евровизија, исто така, долго време беше почетна точка за некои од најпопуларните уметници низ целиот свет.

Шведските ABBA, кои учествуваа на Евровизија во 1974 година, се најстримуваниот изведувач на сите времиња од натпреварот, а нивните песни достигнаа повеќе од 12,5 милијарди преслушувања низ целиот свет.

Манескин, кој се натпреваруваше во 2021 година, е вториот најстримуван изведувач досега со девет милијарди преслушувања, по што следува Селин Дион, која ја претставуваше Швајцарија во 1988 година, со седум милијарди прегледи.

Хитови што ги освоија срцата низ целиот свет

Неколку учесници на Евровизија станаа омилени на фановите низ годините, и покрај тоа што не го освоија натпреварот. Во многу случаи, тие на крајот ги надминаа победниците на натпреварот.

Снепот на Роза Лин стана вирален на социјалните медиуми низ цела Европа, надминувајќи ја украинската победничка од 2022 година, Стефанија од Калуш Оркестра, и покрај тоа што таа година беше пласирана на 20-то место на натпреварот.

Слично на тоа, португалскиот состав Deslocado од NAPA предизвика огромен тренд на социјалните медиуми со лични видеа од родниот град, што доведе до тоа да стане најстримуваниот состав од Евровизија 2025 година, и покрај тоа што се пласираше на 21-во место.

Додека слушателите од генерацијата Z често преферираат песни како Deslocado, Fairytale и словенечкиот состав од 2023 година Carpe Diem од Joker Out, постарите генерации имаат тенденција да преферираат песни како Arcade, Snap и Tattoo.

Што прави еден учесник да биде победник?

Иако очигледно не постои магичен трик или формула за победа на Евровизискиот натпревар, Spotify ги анализираше сите историски победнички песни за да открие некои шеми.

Според платформата за стриминг, победничките песни обично постигнуваат деликатна рамнотежа помеѓу емоционалниот ритам и енергичната танцова способност, обично со темпо од 127 отчукувања во минута (BPM).

Ф-дур во такт од 4/4 беше откриено дека е совршен клуч за врвен учесник, бидејќи е светол, лесен за пеење и познат.

Комбинирајќи ги сите овие фактори, анализата исто така откри дека победникот на Ирска од 1987 година, Hold Me Now, од Џони Логан, може да биде најблиску до најсовршениот учесник на Евровизија на сите времиња, и покрај тоа што има BPM од 126, наместо 127.