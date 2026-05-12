Евросонг под посебни безбедносни мерки, вклучено е и ФБИ

Виена – Виена е домаќин на Евросонг по трет пат, но безбедносната ситуација никогаш не била понапната. Поради оваа причина, настанот ќе биде придружен со голема полициска операција во која секојдневно ќе учествуваат стотици полицајци, а помош ќе дојде дури и од американското ФБИ, објавува Krone.at.

Геополитичката ситуација на Блискиот Исток овој пат претставува голем предизвик за градот, организаторите и безбедносните служби. Се очекуваат протести, главно од пропалестински активисти, поради што се прават подготовки за можни забрани за собири што би можеле да бидат на сила барем во главните денови на настанот.

„Веќе се пријавени неколку собири, но нивниот број во моментов е едноцифрен“, рече Дитер Чефан, заменик-директор на виенската полиција, на прес-конференција. Тој додаде дека бројот на пријави би можел брзо да се промени бидејќи рокот за пријавување на протести истекува 48 часа пред настанот.

Безбедност на ниво на аеродром

Најголемиот предизвик беше да се организира безбедносен систем што, особено во Штадхале и неговата околина, би ги исполнил стандардите на меѓународните аеродроми.

Според Чефан, околу 16.000 лица поврзани со Евровизискиот натпревар се проверени. Меѓу нив се обезбедувачи од приватни компании, вработени задолжени за контрола на влезот и новинари кои го следат настанот.

Постапката во случај на сомнителни лица е јасно дефинирана. „Доколку добиеме предупредување за одредено лице, ги проследуваме информациите до организаторот, кој потоа одлучува дали тоа лице ќе продолжи да биде ангажирано“, рече Чефан.

Тој додаде дека веќе имало неколку такви случаи. Предупредувањата можат да се однесуваат на кривични дела, но и на политички активности кои ги проверува австриската Државна агенција за безбедност и разузнавање.

„Доколку предупредувањата се доволно сериозни, инсистираме таквото лице да не биде ангажирано на Евровизискиот натпревар“, нагласи тој.

ФБИ формира специјална работна група

На австриските власти им помагаат и американски служби. ФБИ формираше специјална работна група во Њујорк која соработува со австриската полиција, првенствено за можни сајбер закани.

Уште во 2024 година, американските власти им обезбедија на австриските колеги клучни информации кои помогнаа да се спречи терористички напад на концертот на Тејлор Свифт.

Нивото на терористичка закана во Австрија е сè уште второ највисоко. „Постои латентна опасност од напад, но во моментов нема конкретни закани“, рече Чефан.

Зона забрането летање над Виена

Една од поважните безбедносни мерки е воспоставување зона забрането летање во радиус од 1,5 километри околу главните локации на Евровизискиот натпревар – Штадтале, Ратхаусплац и Пратер Парк.

Забраната важи за сите летала, вклучително и мали дронови со тежина помала од 250 грама.

„Управувањето со дрон во таа област не е добра идеја“, предупреди Ксенија Заунер, раководител на полициските операции за Евровизискиот натпревар.