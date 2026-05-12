Ерик Клептон го прекина концертот во Мадрид  откако беше удрен со предмет

Мадрид – Рок-музичката легенда Ерик Клептон го прекина својот настап откако еден обожавател фрли предмет кон него додека настапуваше на сцената. Гореспоменатиот инцидент се случи кон крајот на неговиот концерт во Мадрид на 7 мај. За среќа, Клептон не претрпе никакви повреди, иако предметот (винил плоча) го удри во градите. Сепак, 81-годишниот музичар не се врати на сцената за својот бис во Мувистар Арена.Имено, Клептон требаше да изведе преработка на песната „Before You Accuse Me“ од Бо Дидли за своите обожаватели (преку Entertainment Weekly).

Според твитот на Пабло Родригез, Клептон штотуку го извел својот хит од 1997 година „Кокаин“ и бил воодушевен од аплаузот.

На неговата официјална веб-страница на обожавателите беше појаснето: „Ерик е добро. И ние сме обожаватели и разбираме дека сите се возбудени што се на концертот, но ве молиме не фрлајте ништо на сцената. Можете сериозно да повредите некого од бендот, екипата, персоналот на местото на одржување, па дури и друг посетител на концертот.“

Турнејата на Клептон продолжи три ноќи подоцна во Барселона без инциденти. Обожавателите ја изразија својата загриженост за 81-годишниот музичар во коментарите. Еден обожавател коментираше: „Тој има 81 година и настапува. Не фрлајте работи. Воздивнувај.“ Втор обожавател напиша: „АПСОЛУТНО ГАДНО!! Кој и да беше, треба да биде обвинет за напад!!! Тотални глупости!!!“