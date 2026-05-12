Прво полуфинале на Евросонг во Виена, настап на Србија, Хрватска и Црна Гора (видео)

Вечерва, од 21 часот, е првото полуфинале на 70. Евросонг во Виена, организиран од Европската радиодифузна унија (ЕБУ) и австрискиот ОРФ. МТВ и Македонското радио ќе вршат директен пренос од сите три вечери , од арената „Винер Штадхале“ од 21 часот.

Австрија се подготвува да испорача епски Евровизиски натпревар откако Џ.Џ. го освои трофејот во 2025 година со својата песна „Wasted Love“.

Винер Штадхале во Виена беше зафатена во пресрет на 70-от Евровизиски натпревар, со уметници кои го откриваат својот настап, екипата ги усовршува брзите промени во арената и вокалните загревања што се случуваат во секој ходник.

Што се случува, кога?

Прво полуфинале: вторник, 12 мај 2026 година, 21:00 часот

Второ полуфинале: четврток, 14 мај 2026 година, 21:00 часот

Големо финале: сабота, 16 мај 2026 година, 21:00 часот

Годинешниот натпревар е преполн со незаборавни изведби, од возбудливи моќни балади до бучни песни за танцување и сè помеѓу. Ќе има грмотевици, молњи, епски снежни бури, па дури и џиновски раце кои се борат со ласерски зраци!

Прво полуфинале

Вторник, 12 мај 2026, 21:00

Првото полуфинале на Евровизија 2026 ќе биде во сигурни раце со водителите, Викторија Сваровски (ТВ водителка, претприемачка, модел, дизајнерка и пејачка) и Мајкл Островски (наградуван ТВ водител и актер).

Ќе видиме 15 уметници кои се натпреваруваат за место во Големото финале, а 10 ќе продолжат понатаму. Заедно со оние кои се натпреваруваат, ќе ги видиме и Италија и Германија, кои ќе се појават како дел од Големата четворка во Големото финале.

Редослед на настапување

🇲🇩 Молдавија: Сатоши – Вива, Молдавија!

🇸🇪 Шведска: FELICIA – My System

🇭🇷 Хрватска: LELEK – Andromeda

🇬🇷 Грција: Akylas – Ferto

🇵🇹 Португалија: Bandidos do Cante – Rosa

🇬🇪 Грузија: Bzikebi – On Replay

🇮🇹 Италија: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì

🇫🇮 Финска: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

🇲🇪 Црна Гора: Tamara Živković – Nova Zora

🇪🇪 Естонија: Vanilla Ninja – Too Epic To Be True

🇮🇱 Израел: Noam Bettan – Michelle

🇩🇪 Германија: Sarah Engels – Fire

🇧🇪 Белгија: ESSYLA – Dancing on the Ice

🇱🇹 Литванија: Lion Ceccah – Соло Quiero Más

🇸🇲 Сан Марино: СЕНХИТ – Суперѕвезда

🇵🇱 Полска: ALICJA – Моли се

🇷🇸 Србија: ЛАВИНА – Крај Мене

Големо финале

Сабота, 16 мај 2026, 21:00

До вечерта на големото финале на Евровизија, ќе знаеме кои 25 од оригиналните 35 изведувачи се натпреваруваат во големото финале на Евровизискиот натпревар за песна 2026.

Отворачки и интервални настапи

Специјалните воведни и интервални настапи се подготвени да донесат раскошен состав од легенди, суперѕвезди и импресивни изведувачи кои ќе ни се придружат во оваа пресвртница.

Евровизиската кралица, Вики Леандрос, го отвора првото полуфинале со сосема нов аранжман на нејзиниот глобален хит, песната од 1967 година „L’amour Est Bleu“. Поминаа речиси 60 години откако 15-годишната Вики за прв пат ја изведе оваа песна за Луксембург кога Виена првпат беше домаќин на Евровизискиот натпревар во 1967 година.

За прославата на големото финале! Интервал на изведување, ги собираме саканите легенди на Евровизија Александар Рибак, Ерика Викман, Кристијан Костов, Лорди, Макс Муцке, Миријана Конте, Руслана и Верка Сердучка. Заедно тие ќе поведат милиони гледачи на електрично музичко патување низ седум децении магија на Евровизија.

Со уште повеќе неверојатни изведувачи кои ќе излезат на сцената – како австриската електро-свинг икона Паров Стелар и човекот кој нè донесе во Виена оваа година, Џеј Џеј, кој премиерно ја претставува својата најнова песна – 70-тиот Евровизиски натпревар се оформува како најспектакуларната прослава во седумдецениската историја на нашето натпреварување.

Како да гласате

Каде и да сте во светот, можете да помогнете во одлучувањето кој ќе го подигне трофејот на 70-от Евровизиски натпревар!

Во земјите учеснички, упатствата за тоа како да гласате ќе бидат на екранот за време на емитувањата.

Гласањето започнува откако последната песна ќе биде изведена во полуфиналето. Можете да гласате до 10 пати и ќе имате помалку од 20 минути за тоа.

Можете да гласате само во полуфиналето во кое настапува вашата земја. Германија и Италија можат да гласаат во првото полуфинале. Австрија, Франција и Обединетото Кралство можат да гласаат во второто полуфинале.

Во големото финале, гласањето ќе започне непосредно пред да биде изведена првата песна. Ќе остане отворено во текот на сите настапи и приближно 40 минути откако ќе биде изведена последната песна. Можете да гласате до 10 пати.

Можете да гласате преку телефон, СМС-порака или на esc.vote, во зависност од тоа каде се наоѓате, и можете да гласате до 10 пати.

Доколку сте во земја која не учествува, гласањето ќе се отвори на полноќ пред секое полуфинале и ќе остане отворено сè додека не започнат настапите во живо. Гласањето потоа се паузира додека изведувачите настапуваат и ќе се отвори повторно по последната песна. Потоа ќе имате нешто помалку од 20 минути да ги дадете вашите 10 гласови.

За време на Големото финале, гласањето ќе се отвори онлајн приближно на полноќ по централно централно време пред шоуто, ќе се затвори накратко кога ќе започне шоуто во живо и ќе се отвори повторно непосредно пред да се изведе првата песна. Потоа ќе остане отворено во текот на шоуто во живо сè до околу 40 минути откако ќе биде претставена последната песна што се натпреварува. (ЕБУ)