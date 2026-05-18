Се омажи ќерката на Хедер Локлир и Ричи Самбора

28-годишната ќерка на Хедер Локлир и Ричи Самбора, Ава Самбора, се омажи за инвестицискиот соработник за време на венчавка на отворено во Rosewood Miramar во Монтесито, Калифорнија, во сабота, 16 мај.

Двојката беше опкружена со нивното блиско семејство и пријатели за нивниот посебен ден. Ричи, 66, беше присутна, како и Локлир, 64, и нејзиниот партнер, Лоренцо Ламас.

Не е јасно точно кога двојката првпат се запознала, но Ава се чини дека ја официјализирала својата врска на Инстаграм во март 2019 година со објава со тема за Денот на Свети Патрик. „Мојата среќна амајлија 🍀“, напиша таа во описот на фотографијата на која седи во скутот на Фарар облечена во зелено.

Во меѓувреме, фотографиите на Фарар на Инстаграм со Ава датираат дури од есента 2018 година на Универзитетот Лојола Меримаунт во Лос Анџелес.

Ава сподели моменти од прославата во објава на Инстаграм со розови цветни аранжмани, декоративни подарочни кутии и маса исполнета со цветови во нијанси на бела и розова. Други слики ја покажаа идната невеста облечена во бел фустан украсен со розови цвеќиња, позирајќи покрај нејзината мајка, поминувајќи време со Фарар и гушкајќи се со златниот ретривер на двојката.

Ава е модел, актерка и има диплома по психологија од Универзитетот Лојола Меримаунт, заедно со магистерска диплома по брачна и семејна терапија од Универзитетот во Јужна Калифорнија. Според LinkedIn, Фарар работи како инвестициски соработник во Pacific Partners Real Estate во Лос Анџелес.

Ричи проговори за Фарар, додавајќи дека двојката има добра врска. За време на појавувањето во ноември 2024 година во подкастот „Хауи Мандел прави работи“, Ричи рече дека тој и Фарар се зближиле откако Фарар почнал да се забавува со Ава.

„Како, знаете, мојот говор [на свршувачката] беше дека тие се навистина заљубени. Го сакам детето“, рече тој. „Мислам, го однесов на одмор. Сакам да го ставам во центарот на вниманието за да го запознаам, да го видам, да разговараме.“

Хедер Локлир и Ричи Самбора се венчаа на 17 декември 1994 година, а ја добија својата ќерка, Ава, на 4 октомври 1997 година. По 11 години брак, Локлир поднесе барање за развод во февруари 2006 година, а нивниот развод беше финализиран во април 2007 година.