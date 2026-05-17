Катрин Денев (82) се појави во Кан и предизвика еуфорија

Кан – Катрин Денев уште еднаш докажа зошто останува една од најтрајните стилски икони на филмот со гламурозното појавување на Канскиот филмски фестивал .

Легендарната француска актерка, 82, присуствуваше на проекцијата на „Gentle Monster“ во Палатата на фестивалите во Кан, Франција, изгледајќи елегантно и сталожено додека одеше по познатиот црвен тепих.

За таа пригода, Катрин ја прифати дискретната софистицираност во лелеава црна облека со драматични скулпторски детали низ корсетот и ракавите.

Безвременскиот изглед беше искомбиниран со смарагдни и дијамантски обетки, мека розова шминка и нејзината препознатлива руса коса стилизирана во обемна фризура со заоблени очила.

Вечерта пред тоа, иконата на екранот беше фотографирана рака под рака со колегата, францускиот актер Винсент Касел, кој изгледаше елегантно во класичен црн смокинг и темни очила за сонце. Двојката изгледаше опуштено и весела додека се движеше по тепихот опкружени со фотографи и други гости.

На Катрин ѝ се придружија и ѕвезди, меѓу кои и Леа Сејду и Сесил де Франс за време на гламурозниот настан, дополнително зацементирајќи ја вечерта како прослава на француското кино кралско семејство.

Актерката долго време е синоним за Канскиот филмски фестивал и останува една од најпочитуваните фигури во европскиот филм. Во текот на кариера што трае повеќе од шест децении, Катринсе појави во некои од највлијателните филмови во историјата на филмот, вклучувајќи ги „Чадорите од Шербур“, „Убавицата на денот“, „Одбивност“ и „Индокина“, а вториот ѝ донесе номинација за Оскар.

Позната по својата беспрекорна убавина и енигматично екранско присуство, Катерина стана меѓународен симбол на француската елеганција во текот на 1960-тите и 1970-тите, работејќи со признати режисери, меѓу кои Луис Буњуел, Роман Полански и Франсоа Трифо.

Катрин претходно беше во брак со фотографот Дејвид Бејли за време на врвот на нејзината слава во 1960-тите, а подоцна имаше врски со познатиот режисер Роџер Вадим и актерот Марчело Мастројани. Таа е исто така мајка на актерката Кјара Мастројани, која ги следеше нејзините стапки во светот на филмот.

И покрај нејзините децении во центарот на вниманието, Катерина во голема мера одржуваше приватен живот, ретко дискутирајќи за лични работи јавно. Сепак, во последниве години таа продолжи да работи постојано, а воедно стана и трајна модна муза за луксузни брендови и дизајнери ширум светот.