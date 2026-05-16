Џина Дејвис вели дека Џорџ Клуни го „мразел“ Бред Пит кога ја добил улогата во „Телма и Луиз“

Лос Анџелес – Џина Дејвис му помогнала на Бред Пит да го постигне својот пробив – по цена на кариерата на Џорџ Клуни.

Дејвис, 70, зборуваше отворено за својот филм од 1991 година, „Телма и Луиз“, во епизодата од „Watch What Happens Live“ во четврток, 14 мај, водена од Енди Коен; Ѕвездата од „The Rookie“, Натан Филион, исто така беше гостин во шоуто со Дејвис.

Телма и Луиз е филм за Телма (Дејвис) и Луиз (Сузан Сарандон), кои бегаат откако Луиз го застрелува Харлан Пакет (Тимоти Кархарт), започнувајќи ја нивната низа криминални дела. „Телма и Луиз“ исто така имаа споредна екипа од Харви Кајтел, покојниот Мајкл Мадсен и Кристофер Мекдоналд. Пит, 62, ја играше улогата на Џ.Д., измамник, во неговата пробивна улога.

За време на WWHL, Коен ја праша Дејвис: „Телма и Луиз се сметаат за пробивната улога на Бред Пит. Со еден збор, опишете какво е да го бакнете Бред Пит.“

„О, со еден збор?“ се пошегува Дејвис. „Навистина?“ Таа рече: „Не знам дали сакам да одговорам на ова прашање.“

Филион ги кажа зборовите „незаборавно, возвишено“, а Дејвис се согласи и со двата.

Коен ја праша актерката, која претходно глумеше во „Мувачката“ од 1986 година и „Битлџус“ од 1988 година: „Што виде во него што те натера дасе заземеш за него?“

„Види, тој ја доби улогата само по свои заслуги“, рече Дејвис, но таа мислеше дека тој имал „најдобро“ читање кога бил на аудиција со неа. Дејвис рече дека читала со четирите финалисти за улогата.

Потоа се сети на моментот кога наиде на еден од тие финалисти: Клуни. Во тоа време, актерот, кој сега има 65 години, работеше претежно во ТВ ситкоми, вклучувајќи ги „Фактите од животот“, „Златните девојки“ и „Розан“. Пробивната улога на Клуни како д-р Даг Рос во „Итна помош“ се случи три години подоцна, во 1994 година.

„Се качив во авион, а персоналот на летот ме чекаше на влезот во авионот со исчекување, и ме прашаа: „Погоди до кого седиш? Џорџ Клуни“, се сети Дејвис. „И јас реков: „Погоди до кого седи.““

Дејвис се сети дека Клуни бил „многу друштвен“ и „зборлив“ за време на летот. „И во еден момент, зборувавме за Бред Пит, и тој рече: „Знаеш, го мразам тој Бред Пит“. Јас реков: „Не, не го мразиш. Не е ли тој како твој најдобар пријател или нешто слично?“ Клуни и Пит се блиски пријатели и глумеа заедно во серијата „Единаесетмината на Оушн“, која започна во 2001 година.

Клуни инсистираше: „Не, го мразам затоа што ја доби улогата во „Телма и Луиз“.

Дејвис го праша: „О, дали сакаше да ја добиеш таа улога?“ А тој рече: „Не можеше ли да видиш кога читав со тебе?“ Коен додаде дека на крајот, „Телма и Луиз“ го избраа „вистинскиот човек“.

Телма и Луиз беа номинирани за пет награди Оскар, вклучувајќи ја и наградата за најдобар режисер за Ридли Скот и наградата за најдобра актерка за Сарандон и Дејвис. Сценаристката на „Телма и Луиз“, Кали Кури, победи во категоријата за најдобро оригинално сценарио.

Дејвис отворено зборуваше за „PEOPLE“ во 2020 година за изборот на Пит во филмот откако го освои Оскарот за „Once Upon a Time… in Hollywood“. „Тој едноставно го има тоа“. Можев да видам кога беше на аудиција дека е супер талентиран“, рече таа. „Тој направи толку многу неверојатни работи низ годините. Не мислам дека е невообичаено да биде почестен. Тој навистина е „ѕвездата“ на моментот, што е прекрасно, и е едноставно одлично да се види.“

За време на неговиот говор по повод примањето на Оскарот, Пит им се заблагодари на Дејвис и на Скот, 88, што „ми ја дадоа првата шанса“.

Клуни отворено зборуваше за својата загриженост што не доби улога во „Телма и Луиз“ во интервју за „Сандеј тајмс“ во 2025 година. „Стигнав до последниот тест за улога во „Телма и Луиз“, и, мајко-а-а, Бред ја доби“, рече тој.

Тој призна: „Не ја гледав „Телма и Луиз“ со години затоа што бев вознемирен. Улогата ја започна неговата кариера во филмот. Претходно играше ситкоми и глупости, па кога тоа беше она што можеше да ме лансира? Ѓаволот!“ Пит, како и Клуни, се појави во епизоди од серии како „Растење на болки“ и „21 Jump Street“.