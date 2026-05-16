Кој е фаворит на денот на финалето на Евровизија?

16/05/2026 11:49

Виена – Вечерва, во Виена од 21 часот ќе се одржи финалето на 70-годишниот јубилејен Евровизиски натпревар, каде што 25 земји ќе се борат за победа и шанса да бидат домаќини следната година. Хрватска и Србија влегоа во финалето од регионот, Црна Гора отпадна, а пред натпреварот, како и секогаш, обложувалниците привлекуваат големо внимание.

Промени во рангирањето
Секако, прогнозите за Евровизија и рангирањето на обложувалниците не мора да бидат одлучувачки и честопати се покажаа како неточни.Фаворит за победа е сè уште Финска, а меѓу првите 5 се и Австралија, Грција, Израел и Романија.

На кого не му се предвидува добар пласман?
На самото дно од предвидувањата на обложувалниците се Србија, Обединетото Кралство, Литванија, Германија, Белгија и домаќинот Австрија.

