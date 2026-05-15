Почнаа аудициите за новиот Џејмс Бонд

Потрагата по следниот Џејмс Бонд официјално започна.

„Амазон МГМ Студиос“ започна со аудиции за улогата на агентот 007 во последните недели, дознава „Варајати“, а студиото ја ангажираше Нина Голд да пронајде маж со доволно шарм и закана што ќе го замени Даниел Крег како супер-шпион на Иан Флеминг.

„Потрагата по следниот Џејмс Бонд е во тек“, соопшти „Амазон МГМ Студиос“. „Иако не планираме да коментираме специфични детали за време на процесот на кастинг, возбудени сме што наскоро ќе споделиме повеќе вести со фановите на 007, кога ќе дојде вистинското време.“

Голд ги разбира сложеностите на големите франшизи и е најпозната по обликувањето на светот на Вестерос во „Игра на тронови“ на HBO. Меѓу нејзините заслуги се серијата на Нетфликс „Круната“, како и пет филмови од франшизата „Војна на ѕвездите“. Токму таа ја избра Дејзи Ридли за улогата на Реј во „Силата се буди“.

Нејзиниот список на проекти ги вклучува и „Клетници“, „Марсовецот“ и „Конклејв“. Таа беше номинирана за Оскар за нејзината работа на „Хамнет“ во 2025 година – првата година кога Академијата воведе награда за кастинг.

Деби Меквилијамс беше директорка за кастинг за „Здивот на животот“, „Голденај“ и „Казино Ројал“, помагајќи во изборот на Крег, Пирс Броснан и Тимоти Далтон. Шон Конери, Роџер Мур и Џорџ Лазенби се другите актери на кои им е дадена дозволата на Бонд да убиваат.

Новиот филм за Џејмс Бонд ќе го режира Денис Вилнев, авторот на франшизата „Дина“, како и „Аритли“ и „Сикарио“. Ејми Паскал, позната по филмовите „Спајдермен“, и Дејвид Хејман од серијалот „Хари Потер“ ќе го продуцираат филмот, чиј сценарио го напиша креаторот на серијалот „Пики блиндерс“, Стивен Најт. Тања Лапоинте („Дина“) е извршен продуцент на филмот.

Уште пред да започнат аудициите, имаше многу шпекулации за тоа кој би можел да го преземе пиштолот „Волтер ППК“ на Бонд, а меѓу кандидатите се споменуваат Џејкоб Елорди, Калум Тарнер и Арон Тејлор-Џонсон.