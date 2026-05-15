Женева – Канада е добредојдена да се приклучи на Евровизија доколку сака, изјави нејзиниот директор, неколку месеци откако земјата откри дека сака да „истражи“ можност за приклучување кон натпреварот за песна во својот федерален буџет, објави „Гардијан“.

Директорот на Евровизија, Мартин Грин, изјави за Би-Би-Си во среда дека Канада сè уште не аплицирала, но би била добредојдена.

„Знаеме дека канадскиот премиер Марк Карни сака некако да ја прифати Европа“, рече тој.

„Ќе им посакаме добредојде на сите што сакаат да ги споделат вредностите на оваа прекрасна пригода и да застанат на нашата сцена со пријателите“, додаде тој.

Како што сугерира името, Евровизија е главно изложба на европски талент, но е отворена за земји со радиодифузни организации кои се членки на Европската радиодифузна унија (EBU). Канадската национална радиодифузна корпорација, Канадската радиодифузна корпорација (CBC), не е полноправна членка, но е подобна како „придружна членка“.

Единствениот придружен член кој некогаш добил дозвола да се приклучи на Евровизија е Австралија, на која ѝ беше дадена дозвола да учествува во 2015 година поради огромната популарност на натпреварот таму.

CBC потврди дека испратил персонал на овогодинешниот натпревар како „набљудувачи“.

Канадскиот премиер, Марк Карни, првпат ја покрена идејата Канада да се приклучи на натпреварот за песни во ноември во неговиот федерален буџет за 2025 година – уште еден знак за стратешкото пренасочување на неговата влада од САД кон Европа.

Еден ред во документот од речиси 500 страници откри дека владата соработува со CBC за „истражување на учеството на Евровизија“.

Два владини извори му кажаа на CBC дека Карни – кој поминал години студирајќи и живеејќи во Велика Британија, неодамна како гувернер на Банката на Англија – бил лично вклучен во напорите на Канада.

„Мислам дека ова е платформа за Канада да блесне“, рече министерот за финансии на земјата, Франсоа-Филип Шампањ, во ноември. „Станува збор за заштита на нашиот идентитет – да, сакаме да го заштитиме нашиот суверенитет, но исто така сакате да им помогнете на луѓето во уметничкиот сектор и во филмската индустрија за да се осигурат дека можат да блеснат низ целиот свет. А ние имаме многу да понудиме како Канаѓани.“

Вонредниот професор на Универзитетот во Јужен Квинсленд, Џес Карниел, за Гардијан изјави дека Канада ќе мора да ѝ покаже на ЕБУ дека нејзиното учество би било добар бизнис.

„Канада има многу работа да направи ако сака да се придружи“, рече Карниел. „Австралија се приклучи по години градење односи со ЕБУ и градење бизнис случај. Во основата на тоа беше идејата дека Австралија би можела да помогне во воспоставувањето регионален натпревар за песни во Азиско-пацифичкиот регион. Тоа не беше само затоа што Австралија навистина ја сака Евровизија, што е она што често се споменува. Не можете да се приклучите само затоа што сакате да се приклучите.“

Канада и претходно размислуваше за учество на натпреварот за песни; во 2022 година, ЦБЦ ја отфрли идејата откако одлучи дека е „премногу скап“.

Иако Канада никогаш формално не учествувала на Евровизија, натпреварот бил домаќин на низа канадски уметници. Најпозната беше Селин Дион, која победи на натпреварот за Швајцарија во 1988 година со песната „Ne Partez Pas Sans Moi“. Во 2001 година, Наташа Сен-Пјер ја претставуваше Франција, како и Ла Зара во 2023 година.

Натпреварувачите не мора да бидат државјани на земјата што ја претставуваат, иако некои земји учеснички го налагаат тоа. (Гардијан)