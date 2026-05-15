Се бореше со рак, а сега е еден од фаворитите на Евровизија. Која е Делта Гудрем од Австралија?

Виена – Австралиската поп-ѕвезда Делта Гудрем се надева дека ќе ѝ ја донесе на Австралија првата слава на Евровизија со натпреварувањето во Виена со нејзината песна „Eclipse“. Пејачката родена во Сиднеј е широко сметана за фаворит за победа на овогодинешниот Евровизиски натпревар и е подготвена да ја предводи својата земја до нејзиниот прв триумф.

Нејзиното прво појавување на рефлекторите на Евровизија се случи синоќа, во второто полуфинале, каде што ја изведе својата нова песна „Eclipse“. 41-годишната пејачка и актерка е веќе познато име во нејзината родна Австралија, но и за милиони луѓе низ целиот свет благодарение на нејзината улога во сапуницата „Neighbours“ и нејзиниот деби албум „Innocent Eyes“.

Издаден во 2003 година, кога Гудрем имаше само 18 години, албумот останува еден од најпродаваните албуми во Австралија и создаде хитови како „Born to Try“ и „Lost Without You“, како и огромен хит во Велика Британија.

Австралија беше најблиску до победа на Евровизија во 2016 година со Дами Им, која заврши втора. Но, Гудрем е уверена дека може да направи уште подобро. „Ќе дадеме сè од себе!“, изјави таа.

„Чест ми е да ја претставувам Австралија“

Во едно неодамнешно интервју, пејачката истакна колку многу ѝ значеше оваа можност. „Тоа е вистинска чест. Евровизија е една од најпознатите музички сцени во светот, а претставувањето на Австралија е нешто на што сум неверојатно горда. Постои вистинско чувство на возбуда – тоа е момент да се поврзете, да споделите музика и да донесете дел од Австралија во светот“, рече таа.

Таа, исто така, се сети како се случи соработката, нарекувајќи ја „совршен тајминг“. „Евровизијата беше околу мене неколку години, каде што луѓето доаѓаа и ме прашуваа: „Дали би го направиле тоа?“, објасни таа. Клучниот момент се случи минатата година во Лондон.

„Бев зад сцената на мојот настап, и еден господин од The ​​Sun праша: „Дали некогаш би учествувале на Евровизија?“ Реков: „Секогаш сум отворена, секогаш сум отворена… ако времето е вистинско, тогаш ајде да разговараме за тоа.“ Потоа излезе статија од две страници во која се вели дека одам на Евровизија!“

По враќањето во Австралија, понудата стана официјална. „Реков да и реков: „Ќе одам во студио и ќе се погрижам да имаме песна за која чувствувам дека ме претставува во овој момент.“

Песна за надежта и трансформацијата

Резултатот е „Eclipse“, за која таа вели дека е за тие ретки, моќни моменти во животот. Песната моментално е број 5 во предвидувањата на обложувалниците на Евровизија за победникот.

„„Eclipse“ е за тие ретки, моќни моменти во животот кога сè се спојува – кога љубовта, времето и поврзаноста изгледаат речиси космички. Истражува светлина и темнина и идејата дека дури и во моменти на сенка, се формира нешто убаво. Интимна е и експанзивна – песна за надежта, трансформацијата и магијата што може да се случи кога два света се среќаваат. Само љубовта постои кога ние затемнуваме!“

Кога ја прашале што би значела победата за неа, таа одговорила: „Тоа би било неверојатно посебно. Повеќе од сè, тоа би бил момент споделен со сите што ме поддржувале и верувале во мојата музика. Да го донесам тоа дома за Австралија на таква глобална сцена би било нешто што би го носам со себе засекогаш.“

Животна борба со ракот

Патот до сцената на Евровизија за Делта Гудрем не беше лесен. Нејзината кариера беше привремено запрена кога, само неколку месеци по објавувањето на нејзиниот деби албум, ѝ беше дијагностицирана ретка форма на рак, Хоџкинов лимфом, пишува The Independent.

Хоџкиновиот лимфом (HL) е малигна болест на лимфниот систем, дел од имунолошкиот систем, која се карактеризира со безболно зголемување на лимфните јазли, обично во вратот, пазувите или препоните. Тоа е една од поизлечивите форми на рак, со висока стапка на излекување од над 85% во раните фази и се лекува првенствено со хемотерапија и зрачење.

„Тоа целосно ја промени траекторијата на мојот живот“, се присети Гудрем во едно интервју. „Целата земја седеше пред мојата влезна врата гледајќи ме мене и моето семејство како се справуваме со тоа најдобро што можеме.“

Гудрем отворено зборуваше за тоа како дијагнозата и третманот, кои вклучуваа радиотерапија и хемотерапија, влијаеле на нејзиното физичко и ментално здравје. „Губењето на косата ми беше тешко бидејќи сè уште бев тинејџерка… Но, кога ќе ја изгубите косата, вклучувајќи ги веѓите и трепките, вашата кожа е бледа и имате протези – сакате да се чувствувате убаво и почнувате да бидете креативни.“

Нови предизвици и враќање на врвот

По целосното закрепнување, Гудрем издаде уште шест албуми, од кои пет достигнаа прво место на австралиските топ листи. Сепак, во 2018 година, таа се соочи со нов здравствен проблем. Откако ѝ беше отстранета плунковната жлезда, таа доживеа парализа на нервот на јазикот, што бараше од неа повторно да научи како да зборува и да пее преку рехабилитација и логопедска терапија.

„Секој што поминува низ предизвик, без разлика дали станува збор за борба со рак или поминува низ нешто трауматично, има многу различни фази и различни моменти за

„Ќе го почувствувате тоа“, рече таа во 2021 година. „Тоа е процес чекор по чекор.“

Таа успеа да ја претвори таа траума во момент на овластување. „Тоа беше навистина момент на ресетирање во мојот живот“, се присети таа. „Се случи непосредно пред целиот свет да влезе во овој момент на ресетирање.“

Порано оваа недела, повеќекратно наградуваната уметница го објави својот осми студиски албум „Pure“, нејзиниот прв со големата издавачка куќа Universal Music откако ја напушти Sony Music Australia во 2023 година. „Многу сум возбудена што влегувам во ова ново поглавје и што ги здружувам силите со Universal Music“, рече Гудрем. „Едвај чекам да споделам што ќе создадеме заедно.“

Зошто Австралија настапува на Евровизија?

Иако географски гледано нема логика Австралија да биде учесник на „Евровизија“, сепак, тоа се случува бидејќи ова натпреварување е многу популарно во оваа земја. Во Австралија „Евровизија“ се гледа можеби повеќе од која било европска земја, па организаторите сметале дека гледаноста може да биде уште поголема доколку Австралија секоја година праќа свој претставник на натпреварот.

Во 2014 година земјата доби официјална покана за настап во полуфиналето, но во забавниот дел од програмата. Веќе следната година учествуваше во натпреварувачкиот дел. Првично било планирано Австралија да учествува само во 2015 година и следната година доколку победи, но таа земја оттогаш не отсуствува од натпреварот.

Меѓутоа, доколку Австралија некогаш победи, ќе мора да се избере европска земја која ќе биде домаќин на Евровизија во нејзино име бидејќи не се планира домаќин на натпреварот да биде на друг континент.