Малта ќе биде домаќин на детскиот Евросонг 2026 во Та’Кали

Европската радиодифузна унија (EBU) и нејзината членка од Малта, (PBS) со возбуда објавуваат дека Та’Кали, Малта, ќе биде домаќин на Детскиот натпревар за песна на Евровизија 2026 во сабота,24 октомври.

Натпреварот ќе се врати на Малта за прв пат од 2016 година, кога островот последен пат го организираше настанот во Валета, приредувајќи живописно и незаборавно шоу кое ги прослави младите музички таленти од цела Европа и пошироко. PBS беше домаќин и на Детскиот натпревар за песна на Евровизија во 2014 година.

24-тиот Детски натпревар за песна на Евровизија ќе се одржи во Та’Кали, кое ќе биде трансформирано во живописно Евровизиско фестивалско село!

PBS ги поканува фановите да „се обединат со нас за единствена прослава каде што медитеранската традиција и иднината на музиката се обединуваат под едно небо. Тоа е музика, тоа е радост, тоа е фестивал… тоа е Детскиот натпревар за песна на Евровизија!“

Ова импресивно искуство ќе го спои малтешкото наследство „Феста“ признато од УНЕСКО со продукција од светска класа, претворајќи ја арената во „експлозија на среќа“ за младите од Европа.

Малта долго време е една од најуспешните нации во историјата на Детската Евровизија, освојувајќи го натпреварот двапати – во 2013 година со песната „The Start“ на Гаја Каучи и повторно во 2015 година со „Destiny’s Not My Soul“.

Земјата постојано покажува силна посветеност на натпреварот, и на сцената и надвор од неа, што го прави природен избор повторно да ги пречека фановите и делегациите од семејството на Детската Евровизија.

Мартин Грин, директор на Детската Евровизија, изјави:

„Возбудени сме што ја враќаме Детската Евровизија на Малта со PBS. Малта има исклучителен успех на натпреварот, не само во однос на нејзините успеси на сцената, туку и како домаќин кој разбира како да создаде настан од светска класа за млади изведувачи. Знаеме дека PBS повторно ќе испорача спектакуларно шоу кое ја доловува креативноста, различноста и духот во срцето на Детската Евровизија.“

Кит Четкути, извршен директор на PBS, додаде:

„Малта е најголемиот обожавател и сојузник на Евровизија и затоа ни е најголема чест да бидеме избрани за земја домаќин на овогодинешниот Детски натпревар за песна на Евровизија. Овој настан е прослава на нашата топлина и наследство и со нетрпение очекуваме да го направиме овој значаен настан. Малта не само што е подготвена да биде домаќин на ваков престижен настан, туку е и посветена да продолжи да ги гради своите односи со EBU и нашите колеги-членови.“

Сега, во својата 23-та година, Детската Евровизија продолжува да обезбедува единствена платформа за млади уметници на возраст од 9 до 14 години да го покажат својот талент на меѓународна сцена, зближувајќи ја публиката преку музика, креативност и културна размена.

Лу Делез (11) го освои изданието на Детската Евровизија во 2025 година за Франција. Таа триумфираше со Ce Monde, обезбедувајќи ѝ на Франција рекордна четврта победа.