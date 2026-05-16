Најскапи и најекстравагантни фустани од Кан кои се непроценливи

Канскиот филмски фестивал служи како глобална изложба за модни фустани и накит. Интензивното внимание, со некои од најпознатите ѕвезди од А-листата присутни за време на двонеделниот настан, значи дека дизајнерите често ги изложуваат своите најлуксузни фустани. Алтернативно, овие парчиња можат да бидат по нарачка и изработени месеци (или дури и години) однапред. Точните работни часови и трошоци ретко се јавно споделуваат, но можеме да претпоставиме врз основа на еквивалентни фустани од истата модна куќа. Додадете накит со дијаманти и скапоцени камења по нарачка и добивате навистина скап изглед.

Најскапите фустани во Кан честопати имаат неколку заеднички работи. Тие обично имаат нежен вез или монистра – што може да бара време и труд за рачно изработка, особено ако фустанот има перка. Тие понекогаш имаат архитектонска компонента: фустан со огромен вертикален ореол, како кај Ајшварја Раи Бачан на фестивалот во 2022 година, или здолниште слично на птичји крилја комплетно со пердуви, како кај Фан Бингбинг на церемонијата на затворање во 2023 година. Тие обично се од голем дизајнер, или од неодамнешна колекција или рачно изработени за да одговараат на носителот. И обично се комбинираат со дополнителни нараквици, обетки и ѓердани. За разлика од Оскарите или другите големи доделувања на награди, фокусот е помалку на самата цена на фустанот, туку на креативноста и изработката што се вложени во него.

Вредноста на овие кански ансамбли честопати оди многу подалеку од само ткаенината и конструкцијата. Тоа е комбинација од ексклузивност, рачно изработена уметност, архивски контекст и носител на познати личности. Подолу се прикажани осум од најраскошните луксузни кански фустани што некогаш биле носени.

Сребрениот Гучи по нарачка на Салма Хајек

Салма Хајек беше воодушевена на церемонијата на отворањето на Канскиот филмски фестивал во 2011 година во фустан од Гучи Премиер во боја на шампањ по нарачка. Беше направен од свилена жоржет со украсен корсет и плисирана здолниште – во тоа време забележано како особено украсно и добро изработено, бидејќи фустаните од Гучи по нарачка можат да чинат 100.000 долари или повеќе. Таа присуствуваше со својот сопруг, Франсоа-Анри Пино. Ако не сте запознаени, тој е извршен директор на луксузната група Керинг, која е сопственик на Прада. Значи, изборот на фустан беше исклучително симболичен, со други зборови. Таа го усогласи изгледот со чантичка од Гучи и накит од Гучи.

Архитектонско чудо на Ајшварја Раи Бачан

Ајшварја Раи Бачан присуствуваше на Канскиот филмски фестивал во 2022 година во фустан по нарачка од Гаурав Гупта Кутур. Таа присуствуваше на настанот во фустани од висока мода од 2002 година, но овој фустан ги надмина сите. Прекрасната структура на ореолот беше дизајнирана да ја претстави сликата „Раѓањето на Венера“ од Ботичели. Вкупно, сложениот вез и илјадниците стаклени монистра траеја 3.500 часа за да се создаде. Според извештаите, повеќе од 100 луѓе биле вклучени во изработката на фустанот!

Накит за градите на Бела Хадид

Присуствувајќи на премиерата на Tre Piani во 2021 година, Бела Хадид се одлучи за еден од нејзините највпечатливи изгледи досега. Нејзиниот волнен креп фустан беше од Schiaparelli Haute Couture и може да се продава за повеќе од 30.000 долари. Но, она што се издвојуваше (очигледно) беше позлатениот месинган ѓердан, дизајниран да личи на белодробните вени на човечки бели дробови. Прикачен на синџир околу вратот на Хадид, парчето се спушташе преку отворените гради на Хадид за да ги одрази нејзините вистински бели дробови. Ова „носливо уметничко“ дело од колекцијата Couture есен 2021 е единствено од ваков вид и, веројатно, непроценливо.

Шерон Стоун во цвеќиња од глава до пети Dolce & Gabbana

На фестивалот во 2021 година за да присуствува на проекцијата на A Felesegem Tortenete, Шерон Стоун се отстапи од својот кул, високо-низок стил. Овој прекрасен Долче и Габана беше направен од небесно син тил плус 3Д цветни украси од градите па сè до возот. Нејзините големи дијамантски обетки од Шопард, кои беа подеднакво украсни, го надополнуваа изгледот. Ова беше уникатно парче од колекцијата Алта Мода. Но, фустаните по нарачка на Долче и Габана можат да чинат стотици илјади долари (судејќи според нивните венчаници). Прекрасно е!

Принцезата Дајана во едноставна Кетрин Вокер

Кога принцезата Дајана присуствуваше на Канскиот филмски фестивал во 1987 година, таа оддаде почит на познатата костима на Грејс Кели (дизајнирана од Едит Хед) во филмот „Да се ​​фати крадец“. Таму за да присуствува на „Китовите на август“, Дајана носеше ледено син фустан од Кетрин Вокер. Тоа беше еден од нејзините омилени дизајнери, а овој фустан без прерамки често се смета за еден од нејзините најдобри изгледи досега. За разлика од многу други фустани на оваа листа, можеме да дадеме точна проценка за него. Овој фустан беше продаден на аукција во 1997 година за 70.700 долари, а потоа повторно во 2013 година за над 132.000 долари.

Буквално невестински изглед за Ел Фенинг

На фестивалот во 2019 година, Ел Фенинг присуствуваше на проекција на The Specials за време на церемонијата на затворање. Таа го заокружи своето патување во Reem Acra Bridal. Тоа беше нивниот фустан „Tying the Knot“ од колекцијата Bridal Celebration за есен 2019 година. Проѕирниот плашт беше мека, проѕирна грациозна нота над убаво украсениот фустан со монистра. Всушност, невестите можеа да го купат „по закажување“ (што значи дека вистинската цена не беше наведена), но фустаните Reem Acra редовно можат да се продаваат во десетици илјади. Фанинг дополнета со нежен дијамантски накит од Шопард.

Темни крилести пердуви на Фан Бингбинг

Фан Бингбинг, која неколку пати присуствуваше на фестивалот, дојде на церемонијата на затворање во 2023 година во омбре фустан од пердуви во стилот на Жорж Хобеика. Од црна до ледено сина, ефектот на долгата здолниште беше зачудувачки. Фустанот се подигнуваше нагоре во половината, правејќи да изгледа како во секој момент да може да полета. Иако точната цена не беше откриена, парчиња по нарачка како ова можат да чинат над 100.000 долари. Таа дополни со преголем накит од скапоцени камења.

Хајди Клум како преголем розов цвет

Намерно пркосејќи на правилото „без долги возови“ од организаторите на Кан! Хајди Клум го краси црвениот тепих во овој прекрасен розов фустан на церемонијата на отворање на фестивалот во 2025 година. Изработена од Ели Сааб од нивната колекција есен/зима 2025, фустанот имаше длабоко деколте и долг цветен пердув. За да не биде заостаната, моделот носеше додатоци со накит од Лорејн Шварц. Фустаните на Ели Сааб рутински траат стотици часови за изработка и можат да чинат стотици илјади долари.