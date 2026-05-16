А сега, големото финале на Евросонг 2026

16/05/2026 08:38

Се е подготвено за големото финале на овогодишниот Евросонг. Распоредот е познат, откако во четвртокот нокаут-полуфиналето го комплетираше составот.

На 70-тото издание на Евровизискиот натпревар учествуваа 35 земји, но по првото полуфинале во вторник, 12 мај и второто полуфинале во четврток, 14 мај, вечерва од 21 часот имаме големо финале со 25 песни, чиј редослед на настапи беше одреден во раните утрински часови по второто полуфинале во четврток навечер.

🇩🇰 Denmark: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem

🇩🇪 Germany: Sarah Engels – Fire

🇮🇱 Israel: Noam Bettan – Michelle

🇧🇪 Belgium: ESSYLA – Dancing on the Ice

🇦🇱 Albania: Alis – Nân

🇬🇷 Greece: Akylas – Ferto

🇺🇦 Ukraine: LELÉKA – Ridnym

🇦🇺 Australia: Delta Goodrem – Eclipse

🇷🇸 Serbia: LAVINA – Kraj Mene

🇲🇹 Malta: AIDAN – Bella

🇨🇿 Czechia: Daniel Zizka – CROSSROADS

🇧🇬 Bulgaria: DARA – Bangaranga

🇭🇷 Croatia: LELEK – Andromeda

🇬🇧 United Kingdom: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei

🇫🇷 France: Monroe – Regarde !

🇲🇩 Moldova: Satoshi – Viva, Moldova!

🇫🇮 Finland: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin

🇵🇱 Poland: ALICJA – Pray

🇱🇹 Lithuania: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más

🇸🇪 Sweden: FELICIA – My System

🇨🇾 Cyprus: Antigoni – JALLA

🇮🇹 Italy: Sal Da Vinci – Per Sempre 

🇳🇴 Norway: JONAS LOVV – YA YA YA

🇷🇴 Romania: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

🇦🇹 Austria: COSMÓ – Tanzschein

Публиката може да се радува и на повторното соединување со бројни поранешни евровизиски ѕвезди како што се Лорди, Руслана и Александар Рибак, кои ќе се вратат на сцената за да ја одбележат 70-годишнината од натпреварот.

Гласање во големото финале
Вашиот глас е клучен за да го видите вашиот фаворит како го крева трофејот на големото финале!

Ако вашата земја не се натпреварува на Евровизија

Исто како и во полуфиналето, прозорецот за гласање за гледачите во земјите кои не учествуваат ќе се отвори приближно на полноќ на денот на големото финале и ќе се затвори накратко кога ќе започне шоуто во живо.

Нема да чекате долго – гласањето ќе се отвори повторно непосредно пред да се изведе првата песна. Потоа ќе остане отворено во текот на шоуто во живо до околу 40 минути по последната натпреварувачка песна.

