Дрејк објави три албуми и го искритикува пола Холивуд

Дрејк објави не еден, туку три нови албуми. На 43 песни од албумите „Iceman“, „Maid of Honour“ и „Habibti“, објавени вчера, 15 мај, канадскиот рапер ги прозва бројните познати личности, од музичари и актери до спортисти.

Главна цел – Кендрик Ламар

Не е изненадувачки што главната цел на текстовите на Дрејк повторно беше Кендрик Ламар, со кого е во конфликт со години. На албумот „Iceman“, Дрејк го обвинува Ламар за лажна скромност и активизам. „Белите деца ве слушаат затоа што се чувствуваат виновни и така ја храните вашата душа“, рапува Дрејк, додавајќи: „Делувате како мисирки пред камери во вашето соседство, а потоа се враќате на ридовите“.

Во песната „Make Them Pay“, тој се осврна и на бројките на Ламар на Spotify. „Проклетство, кој е тој тип? Магионичар, претпоставувам / Сто милиони стримови исчезнаа, никој не прашува.“

Рик Рос и диџеј Калед исто така беа цел на напади

Во истата песна, Дрејк го повика раперот Рик Рос („Човече, му помагав на Рос со стримовите пред Адин Рос дури и да почне да стрима“), како и диџејот Калед, на кого му се налутува поради неговото молчење за ситуацијата во Палестина.

„А Калед, знаеш за што зборувам / Борбата беше во полн ек, ти се посвети на халал и се посвети на религијата / И твојот народ сè уште чека слободна Палестина / Но, очигледно не е сè црно-бело и црвено-зелено.“

Навреди кон A$AP Rocky и Ријана

Се чини дека љубовната двојка A$AP Rocky и Ријана, со кои Дрејк имаше турбулентна врска, исто така беа цел на напади. Во песната „Burning Bridges“ од албумот „Iceman“, 39-годишниот рапер ја критикува Ријана за нејзината музичка неактивност: „Мајката на твоето бебе дури ни сингл не објави, каде е таа?“

Подоцна во песната, тој додава, обраќајќи се кон A$AP Rocky: „Го виде мојот брат, се обиде да го измислиш / Сега издаваш албум и повторно ме навредуваш.“ Дрејк е уште подиректен во стихот: „K-Y-S, A-S-A-P, можеш да го направиш тоа за мене.“ Обожавателите ја забележаа и репликата „делиме жени што веќе ги е… во мојот најдобар период“, за која веруваат дека е исто така упатена кон Роки.

Леброн Џејмс не ги избегна ниту навредите

Навредите на Дрејк не беа ограничени само на музичката индустрија. Во песната „Make Them Remember“, тој навидум ја навреди кошаркарската легенда Леброн Џејмс, веројатно затоа што присуствуваше на концертот на Кендрик во 2024 година на врвот на нивната кавга.

„Не треба да ме изненадува ако те видам во таа теретана / Затоа што секогаш ја градеше кариерата менувајќи тимови“, рапува Дрејк. Подоцна, тој додава: „Те молам, престани да прашуваш што е работата со 23 и мене / Јас сум вистински кретен, а тој не е, тоа е во мојата ДНК.“ Бројот 23 е бројот на дресот на Леброн, додека „ДНК.“ е насловот на познатата песна на Кендрик.

Пофалби за Стеф Кари

Сепак, не сите нови песни беа негативни. Во песната „2 Hard 4 The Radio“, Дрејк му оддаде почит на играчот на Голден Стејт Вориорс, Стеф Кари, осврнувајќи се на неговиот колеџ тим и бројот на дресот. „Порано прашуваа каде е Дејвидсон / Сега сите носат сина 30 на грб.“