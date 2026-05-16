Протече изгледот на Викторија Сваровски за финалето на Евровизија, фустанот е чист гламур

Виена – Водителката на Евросонг, Викторија Сваровски, привлече големо внимание со своите комбинации за време на полуфиналните вечери. Таа направи вистинска мала модна ревија на сцената, а заедно со нејзиниот шарм и пејачки настап, нејзините гламурозни сценски комбинации беа исто така во преден план. Затоа големото финале сега е уште поочекувано.

Протече (еден) изглед за финалето

За време на втората полуфинална вечер во четврток, Сваровски се појави на сцената не во еден, туку во четири изгледи. Секој беше попривлечен од претходниот, а сега, благодарение на фотографиите од последната проба, протече еден изглед во кој би можела да се појави во сабота.

Во овој изглед, водителката играше на чист сценски гламур. Таа носи тесен, светкав фустан во длабока смарагдно зелена нијанса, кој светка речиси како рибји крлушки под рефлекторите. Кројот ја следи линијата на телото, а нагласеното деколте, тенките прерамки и декоративните рабови дополнително го истакнуваат горниот дел.

Доволно сјај за големото финале

Долниот дел од фустанот е малку собран кај колковите, што на целиот изглед му дава доза на стара холивудска драма, но и сценска динамика. Материјалот паѓа на подот и нежно се влече зад неа, па изгледот изгледа гламурозен, но и доволно театарски за евровизиската сцена.

Таа го заокружи изгледот со брановидна, лабава коса зафрлена на едната страна, блескава насмевка и многу дискретни модни додатоци. Фустанот е доволно впечатлив сам по себе, па затоа не му требаше многу дополнителен стил. Резултатот е класичен, женствен и многу ефективен ТВ изглед, токму оној што е тешко да се помине незабележано на големата сцена.

Мајкл останува верен на својот стил

Дружена беше од Мајкл Островски, кој остана верен на својот препознатлив сценски стил од полуфиналето. На пробата, тој носеше виолетов светкав сет широки ногавици, со длабок топ.