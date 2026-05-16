Дали гласањето на публиката ја претвори Евровизија во политичка платформа?

Виена – Секој мај, милиони гледачи се вклучуваат на Евровизискиот натпревар, бодрејќи ги своите омилени и честопати лутејќи се на резултатите. Самиот систем на гласање сега е речиси непрепознатлив од оној што беше пред 20 или 30 години. Она што некогаш беше телевизиско натпреварување кое го одлучуваа исклучиво стручни жирија, прерасна во масовен спектакл обликуван од публиката, социјалните медиуми, дијаспората и меѓународните тензии, пишува The Conversation.

Од жирија до дигитално гласање

Кога започна Евровизискиот натпревар во 1956 година, гледачите немаа право на глас во натпреварот, а националните жирија ги одлучуваа победниците. Ова се промени кон крајот на 1990-тите со воведувањето на телегласањето, кое ѝ овозможи на јавноста да гласа за своите омилени песни преку телефон, правејќи го Евровизискиот натпревар поинтерактивен настан.

Воведувањето на телефонското гласање се совпадна со историската победа на Дана Интернешнл, отворено трансродова пејачка од Израел, во 1998 година. Неговиот успех ја зајакна видливоста на ЛГБТКИА+ публиката и помогна во обликувањето на натпреварот во изразито квир културен феномен каков што е денес.

Со текот на времето, гласањето стана сè повеќе дигитално, а од 1998 до 2008 година, Евровизија речиси целосно се потпираше на гласовите на јавноста, а жирито служеше како резервна копија. Денес, публиката може да гласа преку телефон, СМС-порака и преку официјалната веб-страница или апликација, а од 2023 година, гласањето од земјите кои не учествуваат ќе биде можно и во категоријата „Остатокот од светот“.

Во ерата на социјалните медиуми, публиката е помлада, поглобална и поповрзана. Натпреварот во 2025 година привлече 166 милиони гледачи и гласачи од 146 земји. За многу фанови, сезоната на Евровизија започнува уште во јануари, со национални избори, онлајн дебати и пазари на обложување кои однапред ги обликуваат очекувањата.

Зошто земјите сè уште гласаат за своите соседи

Со проширувањето на јавното гласање, почнаа да се појавуваат препознатливи обрасци. Нордиските земји редовно разменуваат високи оценки едни со други, како и балтичките држави, поранешните југословенски држави и земјите од поранешниот Советски Сојуз. Кипар и Грција се познати по тоа што си доделуваат по 12 поени едни на други со децении.

Истражувачите го нарекуваат овој феномен „блок гласање“, каде што земјите постојано даваат високи оценки на соседните или културно блиските земји. Овие обрасци не се секогаш чисто политички. Тие се под влијание на јазикот, миграцијата, географијата и културната близина.

Земјите често гласаат за оние со кои чувствуваат поврзаност, а дијаспората исто така може силно да влијае на резултатите од телегласањето. На пример, Литванија често добива високи оценки од публиката во Ирска, каде што има голема литванска заедница.

Но, политиката исто така игра улога. Евровизискиот натпревар за песна делува како „културен сеизмограф“, откривајќи ги политичките и културните тензии во Европа. Победата на Турција во 2003 година имаше пошироко симболично значење за време на преговорите на земјата за пристапување кон Европската Унија, додека победата на Украина во 2022 година, по руската инвазија, стана еден од најјасните примери за политичка солидарност во историјата на натпреварот.

Растечкиот јаз помеѓу жирито и публиката

Една од најголемите тензии на Евровизија е растечкиот јаз помеѓу оценките на професионалните жирија и гласовите на публиката. Организаторите го променија системот неколку пати, а професионалните жирија беа вратени во 2009 година, делумно поради загриженоста дека телегласањето го охрабрува гласањето на блокот и дијаспората.

Денес, конечниот резултат е комбинација од 50:50 на гласовите на жирито и публиката, но нивните вкусови сè повеќе се разликуваат. Во 2023 година, Финската претставничка Кеариџа убедливо го освои гласот на публиката со песната „Ча Ча Ча“, но Швеѓанката Лорин на крајот го освои натпреварот благодарение на силната поддршка од жирито.

Слични дискусии беа поттикнати од изданијата во 2024 и 2025 година, кога Израел доби силна јавна поддршка и покрај значително пониските оценки од жирито, поради протестите поради војната во Газа. Ова предизвика загриженост за политичката мобилизација и ранливоста на телегласањето во однос на онлајн кампањите.

Скалата на овие поделби станува сè поочигледна. Швајцарија, домаќинот на минатогодишниот натпревар, доби 214 жири поени, но ниту еден од јавноста. Во 2024 година, Израел доби 323 јавни поени и само 52 од жирито, додека победата на Украина во 2022 година вклучуваше 439 јавни поени, во споредба со 192 жири поени. Евровизиската публика сè повеќе гласа емоционално и политички, додека жирито во голема мера се држи до техничките музички критериуми.

Финалето на Евровизија се одржува на 16 мај, и може да се гледа на МРТВ, платформата HRTi и на официјалниот YouTube канал на Евровизија.