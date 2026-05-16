Научниците тврдат дека го откриле рецептот за победа на Евровизија

Дали постои рецепт за победа на Евровизискиот натпревар? Според ново швајцарско истражување, тој се чини дека постои, иако не гарантира ниту успех. Истражувачите тврдат дека откриле еден вид „код“ за победничка песна, а тој вклучува пеење на англиски јазик и поп и денс ритми, пишува Куриер.

Студијата ја водеше престижниот институт ETH Zurich, а заклучокот на истражувачите е дека со децении, земјите постепено научиле кои карактеристики на песните ги зголемуваат шансите за добар пласман и победа.

Научниот труд е објавен во списанието Royal Society Open Science и е базиран на анализа на сите 1.763 песни од 51 земја што учествуваа на Евровизискиот натпревар од 1956 до 2024 година.

Истражувачите анализирале повеќе од 35 различни карактеристики на песните, вклучувајќи танцување, емоционален тон, акустични елементи, јазик, жанр и лирски теми.

Англискиот јазик се покажа како голема предност

Еден од клучните фактори за успех беше јазикот на песната. Според студијата, песните на англиски јазик имале значително поголеми шанси за победа.

Од друга страна, францускиот јазик, кој во првите децении на Евровизија често се поврзувал со победниците, се поврзувал сè повеќе со пониски рангирања по 1990-тите.

Истражувачите велат дека англискиот јазик станал еден вид неофицијален јазик на Евровизија, особено по 1998 година, кога било укинато правилото според кое изведувачите морале да пеат на својот мајчин јазик.

Поп и денс ритмите станале стандард

Студијата, исто така, покажува дека Евровизија станала музички поуниформна со текот на годините. Поп музиката постепено станала доминантен жанр, додека денс ритмите се поврзувале сè повеќе со успешни песни.

Во исто време, процентот на акустични елементи се намалил, а успешните песни честопати создале трендови што другите земји се обиделе да ги следат во годините по победата.

Истражувачите, исто така, забележале дека текстовите на евровизиските песни со текот на времето станале подолги.

Некои земји одбиваат да ги следат трендовите

Сепак, не сите земји го следеле истиот модел. Студијата ги наведува Франција, Италија, Португалија и Шпанија како исклучоци, кои во голема мера останаа верни на своите национални јазици, дури и ако тоа им ги намалува шансите за победа.

Франција, Италија и Португалија, исто така, настапија на своите јазици на Евровизија 2026, додека Шпанија го бојкотира натпреварот во Виена оваа година поради учеството на Израел.

Авторите на студијата веруваат дека за овие земји, претставувањето на сопствената култура е поважно од прилагодувањето кон победничкиот „рецепт“.