Русија се враќа на Евровизија? Директорот на натпреварот вели да, но под еден услов

Непосредно предфиналето на овогодинешниот Евровизиски натпревар, директорот на натпреварот Мартин Грин даде изјава што привлече големо внимание. Во интервју за британските медиуми, тој рече дека Русија еден ден би можела да се врати на натпреварот.

Кога директно беше прашан дали Русија може повторно да се натпреварува на Евровизија ако нејзиниот јавен радиодифузен сервис ги исполни барањата на ЕБУ, Грин одговори: „Теоретски да“.

Враќањето е можно, но под еден услов

Грин објасни дека Русија е исклучена од натпреварот затоа што рускиот јавен радиодифузен сервис ВГТРК не можел да ја докаже својата независност од Кремљ, што бил еден од клучните услови на Европската радиодифузна унија (ЕБУ). Според него, ова била главната причина за суспензијата на Русија од Евровизија.

„Не сакаме да донесуваме субјективни политички одлуки“

Грин нагласи дека одлуката на ЕБУ не е формално донесена поради самата руска инвазија на Украина.

„Тоа би било влегување во многу тешка област на донесување многу субјективни вредносни проценки“, рече тој.

Неговите изјави предизвикаа бројни реакции, бидејќи многу обожаватели на Евровизија веруваат дека Русија беше исклучена токму како политичка порака по почетокот на војната во Украина.

Русија не настапила на Евровизија од 2021 година

Русија последен пат настапи на Евровизија во 2021 година со песната „Русинка“ од пејачката Манижа. Потоа заврши на деветтото место.

По почетокот на инвазијата на Украина, Русија беше исклучена од натпреварот во 2022 година и оттогаш не учествуваше на Евровизија, вклучително и на изданието во 2026 година.

Русија дебитираше на Евровизија во 1994 година, а единствената победа ја имаше во 2008 година, кога Дима Билан го освои првото место со песната „Верувај“.