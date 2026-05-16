Зелениот фустан беше wow, но виолетовиот изглед на Викторија Сваровски е вистински спектакл

Виена – Финалето на Евровизискиот натпревар се одржува вечерва во Виена, а заедно со настапите на финалистите, модните изгледи на водителката Викторија Сваровски повторно привлекуваат големо внимание. Откако нејзиниот смарагдно зелен изглед беше откриен пред финалето, сега е познато што друго ќе носи во текот на вечерта.

Сваровски има три модни изгледи во финалето, а зад нив стои повеќе од еден дизајнер. Два од изгледите се од Валдрин Сахити, додека виолетовата комбинација е од Дренуша Џара.

Смарагдно зелениот фустан привлече внимание уште пред финалето

Во својот смарагдно зелен изглед, Сваровски игра на чист сценски гламур. Таа носи тесен, светкав фустан во длабоко зелена нијанса, кој светка речиси како рибји крлушки под рефлекторите. Кројот ја следи линијата на телото, а нагласеното деколте, тенките прерамки и декоративните рабови дополнително го истакнуваат горниот дел.

Долниот дел од фустанот е малку набразден во пределот на колковите, што му дава на целото издание доза на стара холивудска драма, но и сценска динамика. Материјалот се спушта до подот и нежно се влече зад неа, па изгледот изгледа гламурозен, но и доволно театарски за сцената на Евросонг.

Фустанот е доволно впечатлив сам по себе, па затоа не му треба многу дополнителен стил. Со брановидна, лабава коса и пристојни додатоци, резултатот е класичен, женствен и многу телевизиски изглед, токму оној што тешко останува незабележан на големата сцена.

Виолетовото издание лесно се совпаѓа со зелениот фустан

Смарагдно зелениот фустан веќе беше доволно импресивен за да се издвои како еден од најгламурозните изгледи на вечерта, но изданието во боја на јоргован покажува дека Сваровски има уште еден силен моден момент во финалето. Комбинацијата е потпишана од Дренуша Џара, и се состои од корсетски врв и долга здолниште во нежно виолетова нијанса.

На прв поглед, делува романтично, но на сцената изгледа многу полуксузно. Корсетот го нагласува горниот дел од силуетата, додека долгата здолниште се спушта до подот и се движи со него, па целиот изглед има драматична сценска леснотија што изгледа особено ефективно на телевизија.

Блескавиот детаљ во пределот на половината особено се издвојува, што ѝ дава на комбинацијата дополнителна доза на гламур. Затоа, ова издание не е само понежен моден момент на вечерта, туку изглед што лесно може да се спореди со смарагдно зелениот фустан. Ако зелената боја носи класичен гламур и сјај, јоргованата комбинација носи луксуз, мекост и вистински сценски ефект.

Сребрениот изглед носи гламур од Стариот Холивуд

Сваровски носи и друга креација од Валдрин Сахити за време на финалето – сребрен фустан во модерен стил на Стариот Холивуд. Тоа е издание што е невозможно да не се забележи на сцената.

Фустанот има асиметричен крој на едното рамо и е целосно покриен со сјајни детали што изгледаат речиси како огледало под рефлекторите. Горниот дел изгледа особено раскошен, со изразена структура и кристален ефект што му дава на целиот изглед впечаток на сценска модна креација.

Иако се потпира на стариот холивудски гламур, сребреното издание не изгледа ретро. Повеќе личи на модерна верзија на класичен фустан за големата сцена – сјаен, драматичен и доволно впечатлив за веднаш да се издвои меѓу нејзините комбинации вечерва.

Три различни модни приказни

Сите три изданија покажуваат дека Сваровски игра на раскош во финалето, но не на ист начин. Смарагдно зелениот фустан носи драматичен сјај, виолетовиот корсет и здолниште поромантичен сценски момент, додека сребрениот фустан оди во насока на чист гламур.

Сваровски на тој начин привлекува внимание во финалето не само како водителка, туку и како едно од модните имиња на вечерта. Судејќи според нејзините претходни изданија, облеките би можеле да останат една од темите за кои ќе се зборува и по Евровизискиот натпревар.