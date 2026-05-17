Руслана се врати на Евровизија по 22 години

Виена – Фановите на Евровизија добро ја паметат украинската пејачка Руслана, која ја освои Европа во 2004 година со својот „див танц“. Нејзината победничка песна „Диви танци“ сè уште се смета за еден од најголемите хитови во историјата на натпреварувањето, а по повеќе од две децении, Руслана се врати на големата евровизиска сцена.

Украинската ѕвезда се појави за време на големото финале на Евровизискиот натпревар за песна 2026 во Виена како специјален гостин. На сцената ѝ се придружи малтешката пејачка Миријана Конте, а нивниот настап беше еден од најзначајните моменти на вечерта.

Која е Руслана?

Нејзиното целосно име е Руслана Степановна Лижичко, родена на 24 мај 1973 година во Лавов. На наговор на нејзината мајка, таа дипломирала на музичко училиште, а потоа на Музичкиот конзерваториум во Лавов, каде што дипломирала диригирање и пијано.

Својата професионална кариера ја започнала во 1996 година со победа на меѓународниот фестивал „Славјански базар“ во Белорусија со песната „Ој, летили дајки хуси“.

Таа стана позната на пошироката публика по победата на Евровизија 2004 во Истанбул, каде што убедливо победи со песната „Диви танци“. Текстот на песната го напиша нејзиниот сопруг, украинскиот продуцент и текстописец Олександр Ксенофонтов.

Тие се заедно повеќе од 30 години

Руслана и Олександр се во брак од 1995 година, а покрај личниот живот, тие се поврзани и бизнис. Олександр е нејзин долгогодишен менаџер, а заедно го водат продуцентското студио Луксен.

Двојката соработува на музички и креативни проекти со години, а Руслана често нагласува дека нејзиниот сопруг е нејзината најголема поддршка.

Ги поддржа Хрватска и Србија

Пред финалето, Руслана покажа дека внимателно ги следи годинешните натпреварувачи, а особено беше воодушевена од хрватската група Лелек, која го преработи нејзиниот хит „Диви танци“. По нивниот настап, таа им испрати јавна порака за поддршка.

„Девојки, ви благодарам за толку прекрасната изведба на песната „Диви танци“. Не само што ја испеавте, туку навистина ја почувствувавте. Духот на Карпатите, таа сурова планинска енергија, сè е таму. Прекрасно е да се слушне низ вашите гласови. А вашиот украински звучи толку природно. Сестри, одлично се справивте. Ви ја испраќам целата моја дива енергија“, напиша таа.

Покрај Хрватска, Руслана откри и дека навива за српските претставници, бендот Лавина. „Навивам за Србија затоа што некои земји ми се допаѓаат повеќе од други. Србија победува не само оваа година, туку секоја година“, рече таа.