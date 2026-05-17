Бугарија победи на Евросонг 2026 (видео)

Виена – Бугарија е победник на 70-годишниот јубилејен Евровизиски натпревар што се одржа вечерва во Виена. Во напнатото финале, 25 земји се бореа за победа, а победата ја однесе бугарската претставничка Дара со песната „Банагаранга“. Големото финале беше обележано со бројни импресивни настапи, и, како и обично, неизвесно гласање.

Почетокот на спектаклот и настапите што ја одбележаа вечерта

Емитувањето започна со Парада на знамињата, на која претставници од сите земји финалисти се качија на сцената. Лелеците добија стоечки овации од публиката со хрватското знаме. Гледачите низ вечерта беа водени од водителите, чија улога, според најавите, беше значително намалена по поплаките на публиката на полуфиналната вечер. Гласањето беше отворено од самиот почеток на шоуто, а натпреварувачкиот дел го отвори претставникот на Данска.

Настапот на израелскиот претставник Ноам Бетан повторно беше обележан со гласни извици и свирежи од публиката, но беа видливи и бројни израелски знамиња. Албанскиот пејач Алис, исто така, привлече внимание, посветувајќи ја песната „Nân“ на мајките, а на сцената му се придружи жена која отелотвори мајка. Меѓу фаворитите, грчкиот претставник Акилас изведе песна во која го критикуваше конзумеризмот, додека Французинката Монро, исто така, го оправда својот статус како еден од фаворитите.

Српската група Лавина предизвика еуфорија во салата со енергичен настап и футуристички костими. Технички проблеми го одбележаа настапот на Чешка, што ѝ даде право на делегацијата да побара повторување на настапот, додека италијанскиот претставник Сал Да Винчи настапи и покрај сериозните проблеми со гласот што доведоа до тоа да му биде наредено да молчи пред настапот. Ова се почувствува на почетокот на песната, кога му пукна гласот.

Хрватскиот бенд Лелек настапи на 13-то место. Тие ја изведоа песната „Андромеда“ со импресивна кореографија што привлече големо внимание од публиката во салата. Тие беа пречекани со стоечки овации, а многумина го снимија својот настап на своите мобилни телефони. По енергичниот настап, тие беа пречекани со силен аплауз.

Гласање и конечни резултати

Откако сите 25 земји ги изведоа своите песни, следеше шоу делот од програмата, во кој, меѓу другото, беше изведен дел од хрватскиот хит „Рим Тим Таги Дим“. Потоа беше затворено гласањето, кое траеше речиси два и пол часа.

Прво беа прочитани гласовите на националните жирија. Хрватска доби вкупно 53 поени од жирито, кое во тој момент ја смести на 16-то место. Хрватското жири 12 од своите поени ѝ додели на Србија, додека српското жири ѝ даде на Хрватска 0. По гласањето на жирито, Бугарија беше во водство.

Потоа беа прочитани гласовите на публиката, што донесе некои пресврти. Велика Британија, Германија и Белгија не добија никакви поени од публиката. Хрватска доби 71 поен од публиката, што на крајот даде вкупно 124 поени и 15-то место. Хрватската публика, како и жирито, ги доделија своите 12 поени на Србија.

Иако се сметаа за фаворити, Финците не добија доволно гласови од публиката за да победат. Во неизвесно финале, Бугарија победи, додека Израел заврши на второто место.

Бугарија на Евровизискиот натпревар за песна

Бугарската радиодифузна куќа БНТ се придружи за прв пат на 50-от Евровизиски натпревар за песна, Киев 2005 година.

Дебито појавување на земјата во големото финале се случи две години подоцна во Хелсинки 2007 година. Елица Тодорова и Стојан Јанкулов направија голем спектакл со „Water“, давајќи ѝ на Бугарија импресивен пласман меѓу првите 5 на вечерта.

Најдобриот резултат на Бугарија досега се случи по нејзиното враќање во Киев во 2017 година. „Beautiful Mess“ на Кристијан Костов заврши на второто место, со резултат од 615 поени што моментално е трет највисок во 70-годишната историја на Евровизискиот натпревар.

ДАРА има чест да стане првиот победник на Евровизија за Бугарија на 70-годишнината од натпреварот.

Сè за ДАРА

ДАРА е една од најпознатите поп музичарки во нејзината земја, обликувајќи го имиџот на современиот бугарски поп со својот уникатен глас, доминантно сценско присуство и неограничено мешање на жанрови.

ДАРА ги поместува границите на бугарската музика и е најпозната по нејзините најголеми хитови „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“, кои доминираа на топ листите со недели. Покрај тоа што има повеќе хитови на првото место на официјалната бугарска Airplay листа, ДАРА стана и истакната фигура на модерната балканска музичка сцена.

Иако нејзините песни и видеа собраа над 80 милиони слушања и прегледи, ДАРА, исто така, е ментор на нова генерација музичари, преку „The Voice of Bulgaria“, во 2021 и 2022 година.

Нејзиниот најинтимен проект досега, албумот ADHDARA, беше објавен во 2025 година. Овој проект го означи нејзиниот премин од добро позната поп-артистка во нејзината родна земја во таква со посебен меѓународен идентитет и проширување на глобалното присуство.