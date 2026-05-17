Кан – Деми Мур го турна својот Кански волумен до најекстремната точка досега во саботата, пристигнувајќи на проекцијата на „Хартиен тигар“ на 79-тиот годишен Кански филмски фестивал во светло розова боја на Matières Fécales.

Мур веќе го освои Кан со своите изгледи: полираната француска конструкција на Жакемус и црвената драма на Гучи на Демна. На проекцијата на „Хартиен тигар“, нејзиниот долгогодишен стилист Бред Горецки ја турна во нешто поголемо и помалку беспрекорно, избирајќи светло розов изглед на писта на Matières Fécales со сурови рабови, огромен волумен и позадина на колекцијата вкоренета во богатство, моќ и вишок.

Фустанот – Изглед 25 од есенската колекција на Хана Роуз Далтон и Стивен Раџ Баскаран – беше во заситена фуксија розова боја со елегантен, згмечен сјај. Далтон и Баскаран го изградија горниот дел околу линија со отворени раменици и огромна машна што се обвиткуваше преку градите на Мур. Од едната страна, ткаенината се ширеше преку нејзиниот надлактицен дел; Од друга страна, се извишуваше во голема јамка над рамото.

Под цврсто набраниот струк, здолништето се префрли во волумен во балски размер, со широки розови дијагонални панели наредени врз потемни тил. Далтон и Бхаскаран ги оставија рабовите груби и излитени по должината на рабовите и низ деловите со пресеци, спречувајќи фустанот да се толкува како фантазија на права принцеза и покрај бојата и размерот.

Мур го нагласи изгледот со розова зашилена јакна и детаљ со машна на предниот дел, исто така од Matières Fécales. Што се однесува до гламурот, таа ја носеше својата долга црна коса спуштена со раздел во центарот, а нејзината шминка остана во нежно розова нијанса што ја надополнуваше фустанот. Го заврши изгледот со обетки Chopard.

Изборот го извлече канскиот гардеробер на Мур од почистата француска луксузна линија што ја воспостави претходно во текот на неделата.

Во вторник, таа носеше два изгледа на Jacquemus: фустан со точки за есен 2026 година за фото-конференцијата на жирито и фустан со шљокици по нарачка за премиерата на „La Venus Electrique“.

Во четврток, таа носеше по мерка Гучи во црвена боја, со превиткана ткаенина околу рамената и збрчкан финиш низ фустанот.