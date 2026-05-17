Голема дебата на интернет за „Одисеја“ на Кристофер Нолан. Во критиките се вклучи и Илон Маск

Интернетот повторно дебатира за уште еден блокбастер во кој белите и цисродовите ликови ги играат црни или трансродови актери. Овој пат, темата е „Одисеја“ на Кристофер Нолан.

Можеби ниту едно претстојно филмско издание во моментов не се дискутира со таква страст како „Одисеја “ на Кристофер Нолан. Блокбастерот нема да биде објавен до јули 2026 година, но интернетот е преполн со дискусии за него барем од февруари 2025 година. На каналот на Телеграм „Плот“ се наведени критики за екранизација на оваа приказна на Хомер.

Тимот на филмот го објави првиот кадар од Мет Дејмон како Одисеј – и не на сите им се допадна костимот на херојот. Луѓето пишуваат дека изгледот на Одисеј е повеќе во согласност со класичната Грција (5-4 век п.н.е.) отколку со ерата на Тројанската војна (која се случила барем неколку века порано).

До неодамна, проектот беше критикуван првенствено поради неговиот дизајн. Некои беа разочарани од прикажувањето на Тројанскиот коњ – Нолан го направи како да е создаден во студио за скулптури, а не во воен логор користејќи отпадни материјали. Други беа огорчени од црниот оклоп на Агамемнон: некои дури мислеа дека личи на оклопот на Бетмен од трилогијата на Нолан „Темниот витез“.

Но, во последниве денови, дебатата околу филмот ескалираше во уште една епизода од културните војни. Како што забележа новинарот Марлоу Стерн во својата колумна за „Варајати“, ова не беше без помош на Елон Маск, кој е обожувач на Хомер.

Сè започна со статија во „Тајм“ од 12 мај: Нолан му раскажа на списанието за Лупита Њонго, ѕвездата од „12 години роб“ и „Црн Пантер“, која се приклучува на „Одисеја“. Актерката игра два лика во филмот: Елена од Троја и нејзината сестра, Клитемнестра.

Отприлика во исто време, се појави гласина дека улогата на Ахил во „Одисеја“ е избрана наместо трансродовиот актер Елиот Пејџ. Тој навистина е вклучен во проектот, но неговата улога останува нејасна; некои медиуми објавуваат дека вистинското име на неговиот лик е Елпенор, еден од придружниците на Одисеј. Сепак, гласината беше доволна за да се осуди филмот на Нолан како модел на „вокизам“.

„Не би помислил на ова дури и да бев платен намерно да го расипам овој проект“, напиша актерот Кевин Сорбо (Херкулес од новозеландската серија „Херкулес: Легендарните патувања“) на Икс. Филмот е нападнат првенствено од ултраконзервативци, како што се поткастерот Мет Волш, познат по учеството во филмовите „Што е жена?“ и „Дали сум расист?“

Критичарите на Нолан се жалат на „двојните стандарди“ на Холивуд, кој никогаш не би ја претставил белата актерка како африканска убавица, и се носталгични за филмот „Троја“ од 2004 година. Во тој филм, Бред Пит го играше Ахил, а неговиот лик изгледаше исклучително мажествен.

Илон Маск ја предводеше кампањата против „Одисеја“: веќе неколку дена споделува објави за проектот на Нолан на Икс. Како што пишува и Стерн, милијардерот јавно зборуваше за својата љубов кон Хомер во бројни прилики: на пример, во 2024 година, тој ги нарече „Илијада“ и „Одисеја“ „максимална алфа“ (очигледно имплицирајќи дека песните ја слават традиционалната машкост, која самиот Маск ја застапува). Во врска со трансродовите мажи и жени, Маск постојано нагласува дека не ги смета за „вистински“ мажи и жени. Прашањето е од особена важност за Маск бидејќи неговата ќерка, Вивијан Џена Вилсон, се изјасни како трансродова.

Судејќи според реобјавите на милијардерот и неговите фрагментарни коментари, тој верува дека Нолан избира трансродови и црни актери во својот филм заради „квотите за Оскар“ и дека холивудските режисери воопшто се „лицемери“. Меѓу другото, Маск сподели меме на кој Нолан танцува на гробницата на Хомер и слика генерирана од вештачка интелигенција од Елиот Пејџ, како антички грчки воин, кој се обидува да отвори тегла со кисели краставички (авторот, очигледно, имплицира дека Пејџ не е доволно машки за да го игра Ахил).

Можеби местото на Нолановата „Одисеја“, со својот црн оклоп и Тројански коњ што изгледа како пластика, навистина премногу потсетува на стандарден холивудски блокбастер – но само оние со малку разбирање на митологијата би ја критикувале филмската адаптација на Хомер дека е „премногу воодушевувачка“.

Всушност, античката култура е полна со приказни и слики што целосно се судираат со идеите на современите конзервативци за традиционалните родови улоги или „белата“ европска култура. Еве неколку примери.

– Видовецот Тиресиј, со кого Одисеј разговара кај Хомер, според Овидиевите „Метаморфози“, еднаш привремено се трансформирал во жена – и, додека сè уште бил жена, имал сексуални односи со мажи. Потоа тој пресудил во спор меѓу Зевс и Хера, потврдувајќи ја хипотезата на громовникот дека женскиот оргазам е попријатен од машкиот оргазам. Разбеснетата Хера го лишила од видот, а Зевс го наградил со дарот на пророштвото.

– Што се однесува до Ахил, тој и Патрокле, според некои верзии, биле не само пријатели, туку и љубовници. Ахил, исто така, се преправил во жена за да избегне да оди во војна во Троја. Неговата измама ја открил никој друг туку Одисеј, кој не долго пред тоа самиот вредно ја избегнувал „регрутацијата“.

– Многу херои од грчката митологија, кои обично се прикажуваат како бели во уметноста, „всушност“ се со темна кожа – на пример, Андромеда, која ја спасил Персеј, била етиопска принцеза.

Сите овие примери не значат дека античката култура била инклузивна во модерна смисла. Античките култури го разбирале полот, сексуалната ориентација и расата многу поинаку од нас. На пример, додека хомосексуалноста не била секогаш осудена во античка Грција и Рим, истополовите заедници во античко време се перцепирале многу поинаку отколку што се денес. Доволно е да се каже дека Грците и Римјаните не практикувале истополови бракови, а паровите немале деца.

Во исто време, читањето на било што во античките песни, без разлика дали од десно или од лево, е исто така, на свој начин, традиционален пристап. „Илијадата“ и „Одисејата“ биле предмет на слободно толкување дури и во времето на класичните драматурзи како што се Есхил, Софокле и Еврипид. И секоја следна ера ги прилагодувала хомеровите приказни за свои цели. На пример, во средниот век, Хектор бил пример за витештво, додека во класичниот театар, античките херои ги отелотворувале поимите за должност и чест од 17 век.

Затоа, нема одговор на прашањето кој го чита Хомер правилно – Илон Маск, кој ги смета неговите песни за „екстремно алфа“ или Кристофер Нолан, кој ја избра Лупита Њонго за улогата на Елена. Во суштина, оваа дискусија нема никаква врска со Античка Грција.