Холивудски гламур во Кан

Кан – Холивудскиот гламур достигна нови заслепувачки височини на доделувањето на наградите „Керинг жени во движење“ за 2026 година во недела вечерта, додека некои од најголемите светски ѕвезди се спуштија во Кан во парада од незаборавни модни моменти.

Одржан за време на годишниот Кански филмски фестивал, престижниот настан ги прослави жените во филмот и креативноста, но црвениот тепих навистина го привлече вниманието, бидејќи гостите од А-листата ги прифатија драматичните силуети, светкавите ткаенини и старата холивудска елеганција.

Салма Хаек

Салма Хаек изгледаше зачудувачки во скулптурална бела тоалета со пердуви што ги прегрна нејзините познати облини. Дизајнот со едно рамо имаше широки детали од пердуви низ деколтето и корсетот, давајќи ѝ на актерката етеричен изглед како лебед додека самоуверено позираше за фотографите.

59-годишната актерка го надополни впечатливиот изглед со смарагдни обетки, елегантна фризура и блескава шминка што ја истакна нејзината безвременска убавина.

Деми Мур

Деми Мур уште еднаш докажа дека е владејачка кралица на стилот во Кан во драматична виолетова тоалета со текстура на крокодил. Фустанот со отворени рамена совршено ја обликуваше нејзината силуета, додека блескавиот дијамантски ѓердан додаваше дополнителен сјај на модниот ансамбл.

Деми ја носеше својата препознатлива коса во боја на гавран, елегантна и ултра долга, а сјајниот изглед привлекуваше уште поголемо внимание кон гламурозниот деколте на фустанот што ја прилегаше фигурата.

Џулијан Мур

Џулијан Мур имаше поненаметлив пристап во елегантен ансамбл во боја на слонова коска со сатенски панталони, структурирана блуза со висок јазол и драматична пердувеста чантичка.

Изедначениот монохроматски изглед на добитничката на Оскар донесе тивок луксуз на гламурозниот настан, докажувајќи дека едноставноста сè уште може да привлече внимание на црвениот тепих во Кан.