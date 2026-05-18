Кејт Бланшет го донесе францускиот шик на црвениот килим во Кан

Кан – Кејт Бланшет ги прифати модните писти и стиловите по нарачка во Живанши и Луј Витон во саботата и неделата за време на Канскиот филмски фестивал во Франција во 2026 година.

Двократната добитничка на Оскар актерка присуствуваше на неделната премиера на „Garance“ облечена во изглед од есенската колекција на Живанши за 2026 година, која дебитираше како дел од Неделата на модата во Париз во март.

Бланшет носеше обоен, везен, искинат и со реси фустан без грб, дизајниран од креативната директорка Сара Бартон. Цветните елементи потсетуваа на „слика од фламански цвеќиња“, според прегледот на Мајлс Соча за WWD за колекцијата.

Должето со врвови отстапи место на детаљ без грб, со голи рамена и бицепси споени со обемна ткаенина кај подлактиците, врзани заедно со црна машна. Ресите се ширеа од ракавите и здолништето на фустанот за тежок ефект што ги зрачеше текстурните елементи вградени во есенската колекција на Живанши за 2026 година.

Пред црвениот тепих во недела, Бланшет се одлучи за поинаков француски луксузен моден изглед – овој пат во Луј Витон. Актерката носеше црн фустан по нарачка со квадратно деколте и скулптурална впечатлива јака од модната куќа, за која таа беше ѕвезда во кампањата за колекциите на накит на Луј Витон.

Дебел црн материјал што се координираше со фустанот на Бланшет даваше пригушен модерен почит кон кралицата Елизабета I – Бланшет ја играше кралицата Елизабета во драмата „Елизабета“ од 1998 година и повторно во филмот „Елизабета: Златното доба“ од 2007 година.

Благодарение на креативниот директор Никола Гескиер, црниот фустан беше изработен со припиена силуета и кратка перница за дополнителна драма, иако впечатливата јака беше истакнатиот елемент на француската луксузна мода на Бланшет на црвениот тепих во Кан овој викенд.

Канскиот филмски фестивал во 2026 година започна во вторник и завршува на 23 мај. 79-тото издание на фестивалот ќе вклучува филмови како „Татковина“, во кој глуми номинираната за Оскар актерка Сандра Хилер, „Фул Фил“, во кој глуми Кристен Стјуарт и „Хартиен тигар“ на режисерот Џејмс Греј. Деми Мур, Рут Нега и режисерката Парк Чан-вук се членови на жирито на Канскиот филмски фестивал во 2026 година.