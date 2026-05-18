По победата на Дара со „Бангаранга“: Може ли Бугарија да биде домаќин на Евровизија?

Виена – По првата победа на Бугарија на Евровизија, се постави прашањето каде ќе се одржи следното издание на натпреварот и дали Бугарија може да организира еден од најголемите телевизиски настани во Европа.

Овогодинешната победничка Дара, која славеше со песната „Бангаранга“, веќе изјави дека сака Евровизискиот натпревар да дојде во Софија следната година. Сепак, организирањето на толку голем настан за Бугарија може да претставува сериозен финансиски предизвик за земјата, пишува АПА.

Бугарија учествува на Евровизискиот натпревар нешто повеќе од две децении, а во последните години неколку пати се повлекуваше од натпреварот поради финансиски причини. Земјата не учествуваше од 2023 до 2025 година, а нејзиното враќање оваа година ѝ донесе историска победа.

Исто така, ова е прв пат од 2017 година истиот изведувач да освои најмногу поени и од публиката и од националните жирија.

Бугарската претставничка славеше со вкупно 516 поени, кои ги доби од публиката и од жирито. Второпласираниот Израел освои 343 поени, што значи дека Дара оствари една од најубедливите победи во историјата на Евровизија.

Дара се врати дома

Бугарската поп-ѕвезда Дара се врати во својата татковина, синоќа, само неколку часа откако ѝ ја донесе на својата земја првата победа на Евровизија со песната „Бангаранга“. На аеродромот „Васил Левски“ во Софија, победничката на 70-тото издание на натпреварот беше пречекана од бројни обожаватели, бугарскиот министер за култура Евтим Милоштев, градоначалникот на Софија Васил Терзиев и членови на Одборот на Бугарската национална телевизија. Авионот со кој пристигна од Виена беше пречекан со водени топови, пренесува БТА.

Први изјави по историскиот успех

Во своето прво обраќање по враќањето, Дара нагласи колку многу значи овој успех за бугарската музичка сцена. „Направивме нешто големо за бугарската музика и се надевам дека ова е порака дека бугарските изведувачи и уметници заслужуваат посилна поддршка“, рече таа.

„Ние сме исклучително талентиран народ и сигурна сум дека ќе привлекуваме сè повеќе внимание“, додаде пејачката, која ја отпеа и победничката песна „Бангаранга“ пред толпата собрана на аеродромот.

Поделени реакции во Бугарија

Мислењата за организирањето на Евровизискиот натпревар 2027 во Бугарија во моментов се поделени.

Бугарскиот претседател Румен Радев објави на Фејсбук по победата дека успехот на Дара е доказ дека Бугарија може да победи на големата европска сцена. „Бугарија ја чека Европа и светот на Евровизија 2027“, напиша тој.

Самата Дара наводно рекла по победата: „Следната година, Евровизија доаѓа во Софија и ние мора да се подготвиме“.

Сепак, некои во јавноста прашуваат колку би чинело организирањето на натпреварот и дали земјата воопшто може да си дозволи таков проект.

Колку чини организирањето на Евровизија?

Денес, организирањето на Евровизија се проценува на помеѓу 20 и 40 милиони евра, во зависност од големината на продукцијата, безбедносните мерки, инфраструктурата и градот домаќин. Во последните години, трошоците значително се зголемија, така што, на пример, Евровизискиот натпревар во Ливерпул во 2023 година чинеше околу 27 милиони евра, додека изданието во Базел беше проценето на речиси 40 милиони евра.

Најскапите изданија се уште се Евровизискиот натпревар во Баку во 2012 година, чија организација наводно чинела повеќе од 60 милиони евра, не вклучувајќи ја изградбата на местото на одржување. Трошоците за натпреварот обично заеднички ги покриваат националната телевизија домаќин, градот и земјата домаќин, спонзорите, продажбата на билети и приходите од телегласање.

Арена 8888 како можен домаќин

Најверојатната локација за Евровизискиот натпревар е Арена 8888 Софија, најголемото место во Софија.

Станува збор за повеќенаменска арена отворена во 2011 година, која е домаќин на спортски натпревари и големи концерти. Претходно беше домаќин на Детскиот Евровизиски натпревар, а таму настапуваа ѕвезди како Лејди Гага, Џенифер Лопез, Ерос Рамацоти и Ред Хот Чили Пеперс.

Арената се наоѓа во источниот дел на Софија, во близина на меѓународниот аеродром, и може да прими помеѓу 13.000 и 15.000 посетители.

Нејзиниот капацитет е споредлив со Виенската штатхале, каде што годинава се одржа Евровизискиот натпревар во Виена.