Синди Крафорд триумфално се врати на модната писта на ревијата на Гучи

Њујорк – Синди Крафорд се врати на пистата – и понуди голема доза од својот иконски гламур од 90-тите – со триумфално враќање на модната ревија на 16 мај. За време на презентацијата на Gucci Resort 2027 во Њујорк, полна со ѕвезди, Крафорд го затвори дебито на Демна во смел црн фустан кој изгледаше како да е преполн со пердуви.

60-годишниот топ-модел, кој официјално се пензионираше од модната писта во 2000 година, изгледаше како никогаш да не си заминала додека шеташе по Тајмс Сквер во веројатно најпривлечниот изглед на вечерта. По појавувањата на пистата на познати личности како Том Брејди и Емили Ратајковски, Крафорд направи изненадувачки настап во црн фустан без ракави кој беше олицетворение на готската драма.

Фустанот на ѕвездата изгледаше како да е на прагот да полета, благодарение на безбројните црни пердуви што го покриваа корсетот и здолништето во стил на балски фустан. Дополнителни долги пердувести акценти излегуваа од црниот фустан и штрчеа од нејзиното деколте од двете страни, создавајќи дополнителна модна интрига. Додека одеше, Крафорд ги покажа истите пердувести акценти на задниот дел, создавајќи впечатлив додаток на нејзината долга перница.

Иако Крафорд можеби носеше еден од најновите дизајни на Демна, таа изгледаше како да е директно од 90-тите, враќајќи го носталгичниот изглед на убавината. Основачот на „Meaningful Beauty“ зачуди во обемна фризура со разделба од страна и луксузен ва-ва-вум. Елегантните кафеави прамени на Крафорд, нагласени со карамела, беа истакнати на ново ниво на темето и страните, нагласувајќи ги нејзините шишки од страна и слоевите во стилот на пеперутка.

Мајката на две деца – која ги дели ќерката Каја и синот Пресли со сопругот Ренде Гербер – го заврши својот изглед со сребрена чадена сенка за очи, топла праскава нијанса на јаболчниците и голи полусјајни усни.

Најновото враќање на пистата на Крафорд е ретко појавување по нејзиното пензионирање. Во февруари 2022 година, ѕвездата ѝ се придружи на својата ќерка Каја на пистата „Вселенски брод Земја“ во Париз во ревија за почит што го слави наследството на дизајнерот на „Оф-вајт“, Вирџил Абло.

Во меѓувреме, во септември 2017 година, Крофорд незаборавно се соедини со колешките икони, супермоделите Карла Бруни, Клаудија Шифер, Наоми Кемпбел и Хелена Кристенсен за да ја затворат ревијата на Версаче за пролет/лето 2018 година – блескава ревија што исто така му оддаде почит на Џани Версаче на 20-годишнината од неговата смрт.