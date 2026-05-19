Прва дама на црвениот килим: Карла Бруни-Саркози ѕвезда во Кан

Кан – Канскиот филмски фестивал, освен што важи за еден од најпрестижните настани во светот на филмаџиите, го држи првото место за најочекуван црвен килим на годината. Славните парадираат меѓу папараците и обожавателите во нивните гламурозни креации за време на целиот 11-дневен фестивал на француската ривиера.

По многу ѕвезди од Холивуд и Боливуд, на црвениот килим на Кроазета прошета и прва дама, воедно и супермодел и модна икона- Италијанката Карла Бруни -Саркози (58) .

Поранешната француска прва дамa воодушеви со двата изгледи на црвениот килим, едниот со дезен на зебра на Кавали, и другиот-софистициран од кадифе. Се уште е вита иако има син тинејџер и 14-годишна ќерка во бракот со Саркози.