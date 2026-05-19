Изабел Ипер во театрално црвено го освои Кан

Кан – Премиерата на Канскиот филмски фестивал за „Histoires Parallèles“ (Паралелни приказни) беше гала настанот на црвениот тепих каде што Изабел Ипер имаше незаборавно појавување.

Не останаа многу константи во модата, освен Џенифер Конели носејќи Луј Витон. Другата порано беше Изабел Ипер во Баленсијага, но тоа се промени годинава, кога француската актерка се појави во Гучи.

И споредбата со Џенифер Конели е особено соодветна овде, бидејќи слично како што Џенифер го следеше Никола Гескиер од Баленсијага до Луј Витон, Изабел сега го следеше Демна од Баленсијага до Гучи.

Дури и со истиот креативен директор, ова се чувствуваше како ресетирање. Нова силуета, нова приказна за ткаенината и, искрено, беше време. Скулптуралниот деколте со плисирани ленти веднаш внесе чувство на гламур од златното доба, а симетријата, размерот и врамувањето околу лицето го направија изгледот веднаш по-кинематографски.

Стилизиран со соодветни оперски ракавици и накит од Шопард, ова се чувствуваше театарски на најдобар можен начин.

Ова е Изабел Ипер што обожаваме да ја гледаме на црвениот тепих. Помалку гранџ, повеќе гламур.