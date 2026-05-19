Адријана Лима носеше проѕирен фустан кој криеше многу малку во Кан

Кан – Адријана Лима привлече големо внимание на гала-вечерта „Miracle“ на Chopard, одржана синоќа, во рамките на Филмскиот фестивал во Кан. Познатата манекенка се појави во впечатлива модна комбинација – проѕирен црн фустан кој криеше многу малку. Асиметричната креација со едно рамо го откри сензуалниот боди што го носеше под неа, пишува InStyle.

Впечатлив изглед на црвениот тепих

Фустанот на 44-годишната манекенка беше направен од тил, со набори и волуменозна здолниште, а под него можеше да се види проѕирен боди без прерамки. Изгледот го комплетираше со блескава чанта и висечки обетки со сафири и дијаманти. Темната коса ја собра во елегантна пунџа со странично зашиени шишки, додека шминката ги истакна образите со розово руменило и бордо сјај за усни.

Големо семејство со Андреа Лемерс

Адријана Лима се омажи за филмскиот продуцент Андреа Лемерс во 2024 година. Претходно беше во брак со српскиот кошаркар Марко Јариќ со кого дели две ќерки. Двојката го доби своето прво заедничко дете, синот Цијан, две години претходно. Лемерс има син, Лупо, и ќерка, Мија, од претходна врска, па заедно тие сочинуваат семејство од седум члена.