Бред Пит не контактира со ќерката Захара за време на матурата

Бред Пит наводно бил отсутен за време на важна пресвртница во животот на неговата ќерка Захара Џоли. Додека Захара го славела своето матурирање на колеџот Спелман, новите извештаи тврдат дека актерот ниту присуствувал на церемонијата, ниту контактирал со членовите на семејството претходно, истакнувајќи ја континуираната дистанца во славното семејство.

Според TMZ, Пит не се обидел да добие билети за церемонијата на матурирање и наводно останал целосно неинволвиран во прославата на викендот. Извори блиски до Анџелина Џоли тврдат дека Захара го поминала моментот опкружен со нејзината мајка и браќа и сестри, кои ја поддржувале во текот на годините во Спелман.

Еден извор изјавил за медиумот: „Ништо не го спречило да се појави за неа. Или некогаш да ја посети. Денот беше за сè што таа постигна. Не дали тој бил спремен да присуствува.“ Извори поврзани со Пит наводно тврделе дека ситуацијата станала длабоко затегната со текот на годините. Тие тврделе дека актерот смета дека секој обид за повторно поврзување веројатно нема да биде добредојден поради тековната тензија поврзана со неговата разделба од Џоли.

Растечката дистанца во семејството стана многу позабележителна во јавноста во последните неколку години. Додека студирала на колеџ, Захара Марли Џоли се претставувала само користејќи го „Џоли“, целосно исфрлајќи го „Пит“. Нејзината сестра Шајло Џоли, исто така, наводно, поднела правни документи за да го отстрани Пит од нејзиното презиме. Во меѓувреме, Вивиен Џоли користела само „Џоли“ додека работела на бродвејската продукција на „Аутсајдерите“.

Бред Пит и Анџелина Џоли поминале повеќе од една деценија заедно по првата средба за време на снимањето на „Господин и госпоѓа Смит“. Парот конечно се венчал во 2014 година, но Џоли поднесе барање за развод во 2016 година. Оттогаш, поранешната моќна холивудска двојка останала заглавена во години правни спорови поврзани со старателство и други семејни спорови.

Во интервју за „Вог“ во 2020 година, Анџелина Џоли изјави дека одлучила да го напушти Бред Пит за „добросостојбата“ на нејзиното семејство. Актерката го нарече тоа „правилна одлука“ и објасни дека нејзиниот главен фокус останал на помагање на нејзините деца да заздрават и да продолжат напред.