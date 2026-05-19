Мајкл Џексон се искачи на првото место на листата „Billboard Artist 100“

Речиси две децении по неговата смрт, Мајкл Џексон е најголемиот уметник во Соединетите Американски Држави. Покојната суперѕвезда, која почина во 2009 година, за прв пат се наоѓа на врвот на листата „Billboard Artist 100“, поттикната од континуираниот успех на биографскиот филм за Мајкл и масовното враќање низ стримингот, радиото и продажбата.

„Artist 100“, која Билборд ја лансираше во 2014 година, ги рангира најдобрите уметници во САД врз основа на активноста на уметниците низ стримингот, радио емитувањето, продажбата на албуми и продажбата на песни. Листата ги комбинира овие метрики во неделно мултидимензионално рангирање на популарноста на уметниците.

Стримингот е во пораст

Соло каталогот на Џексон генерираше 161,2 милиони официјални стримови на барање во САД, вклучувајќи ги и листите, во текот на неделата за следење од 8 до 14 мај, според Luminate (зголемување од 6% од недела во недела). Тоа е трет највисок вкупен број на продадени албуми во неделата меѓу сите уметници, по Дрејк (248,6 милиони) и Морган Волен (201,4 милиони).

Радио емитувањето продолжува да напредува

Музиката на Џексон продолжи да напредува на радио, привлекувајќи вкупно 93,4 милиони впечатоци од публиката на радио емитувањето во САД во текот на неделата на следење (зголемување од 2%). Тоа е осмиот најголем број меѓу сите уметници, по Бруно Марс (197,1 милиони), Волен (172,3 милиони), Тејлор Свифт (143,7 милиони), Оливија Дин (139,6 милиони), Ела Ленгли (129,5 милиони), Лук Комбс (128,3 милиони) и Џастин Бибер (98,3 милиони), од кои сите се поттикнати од тековните изданија.

Продажбата на албуми е во пораст

Соловиот каталог на Џексон продаде вкупно 46.000 албуми во САД во текот на неделата (зголемување од 8%) – втор највисок вкупен број меѓу сите изведувачи. Само CORTIS продаде повеќе (86.000), во голема мера поттикнати од нивниот нов EP GREENGREEN, кој продаде само 81.000.

Продажбата на дигитални песни е во подем

Песните на Џексон се продадоа заедно со 20.000 дигитални преземања во текот на неделата на следење, ставајќи го малку зад Ленгли (исто така околу 20.000) за втор највисок вкупен број меѓу сите изведувачи.

Заедно, овие метрики го прават Џексон најголемиот уметник во САД оваа недела, подвиг предизвикан од големото културно и комерцијално влијание на Мајкл кој во текот на животот е наречен крал на попот. Филмот стана втор филм со најголема заработка во годината и го разгоре интересот за каталогот на Џексон, кој пак врати многу од неговите песни и албуми на топ листите на Билборд.

На најновата Билборд Хот 100 листа, пласирани се шест песни – најмногу што некогаш се искачил истовремено на топ листите: „Billie Jean“ (раст од 17 до 15), „Human Nature“ (29 до 21), „Beat It“ (32 до 29), „Don’t Stop ‘Til You Get Enough“ (42 до 36), „Dirty Diana“ (второ појавување бр. 44) и „Rock With You“ (второ појавување бр. 47). Пет од тие класици беа на врвот на топ листата помеѓу 1979 и 1988 година, додека „Human Nature“ се искачи на топ 10 во 1983 година.

„Billie Jean“ исто така се искачи на број 1 на Билборд Глобал 200 листата за прв пат, станувајќи најголемата песна во светот оваа недела.

Џексон дополнително пласира шест албуми на Билборд 200: Thriller (бр. 5), Number Ones (бр. 6), The Essential Michael Jackson (бр. 83), Off the Wall (бр. 93), Dangerous (бр. 135) и Xscape (повторно влегување бр. 192).

Џексон станува шестиот изведувач кој постхумно ја предводи листата Artist 100. Тој им се придружува на Дејвид Боуви, кој беше на врвот една недела по неговата смрт во јануари 2016 година; Принс, кој помина две недели на првото место по неговата смрт истата година; XXXTentacion, кој беше на врвот двапати по неговата смрт во 2018 година; Juice WRLD, кој се врати на првото место откако тој почина во декември 2019 година; и Pop Smoke, кој беше на првото место во јули 2020 година по постхумното објавување на Shoot for the Stars, Aim for the Moon.

Имено, „Џексонс“ исто така имаат корист од повторното појавување на Мајкл, бидејќи групата повторно се појавува на најновата листа „Уметници 100“ на 98-мо место.