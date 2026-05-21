Високата мода заслепува во Кан (фото)

21/05/2026 14:56

Кан – Деми Мур, Џон Траволта, Себастијан Стен и Бела Хадид се само неколку од ѕвездите што моментално ја осветлуваат Француската ривиера, бидејќи Канскиот филмски фестивал се враќа за својата 79-та година. Веднаш по Мет Гала, историскиот фестивал повторно ја трансформираше Кроазета во глобална сцена каде што филмот, модата, славните личности и културата се судираат – со холивудски кралски семејства, супермодели, режисери и модни куќи кои се спуштаат на југот на Франција.

Хелен Кристенсен

Иако имаше загриженост дека годинешниот фестивал можеби ќе го пропушти вообичаеното вбризгување на холивудски гламур поради големите студија што го прескокнуваат настанот, тоа не беше случај. Барбара Стрејсенд – една од добитничките на престижната награда „Златна палма“ за животно дело – можеби нема да се појави поради повреда, но други ѕвезди им се придружија на членовите на жирито Деми Мур, Клое Жао и Рут Нега на црвениот тепих.

Ирина Шајк

Досега најважните моменти беа Барбара Палвин, која го покажа својот стомак заедно со партнерот Дилан Спруз; Кара Делевин со одлична разбушавена фризура; Деми Мур носејќи една од најголемите жешко-розови машни што некогаш сме ги виделе и распаѓачки раб; и ѕвездата од „Бриџертон“, Симон Ешли, која се појави на црвениот тепих во сензационален фустан од Александар Меквин.

Шанина Шајк

Бела Хадид, Шерон Стоун, Кејт Бланшет, Ирина Шајк, Ева Лонгорија, Хајди Клум и Дуа Липа се само некои од другите имиња кои ја одржаа Кроазета блескава со мода на црвениот тепих и стил на Ривиерата. 

Бела Хадид ја облече можеби најубавата тоалета годинава на црвениот тепих во Кан. Супермоделот присуствуваше на проекцијата на „La Bataille De Gaulle: L’Âge De Fer“ на 20 мај во фустан од Скијапарели во боја на слонова коска, со чипка, кој имаше длабоко деколте што се спушташе под нејзиниот стомак.

Бела Хадид, 2026 (лево), Џејн Биркин со Серж Гинзбург, 1969 (десно)

Со неверојатна сличност со плетениот фустан што Џејн Биркин го носеше во 1969 година, фустанот на Хадид беше украсен и со сложена црна брошка со монистра што се наоѓаше помеѓу нејзиното деколте и папокот. На задната страна од фустанот имаше преголема машна со врвки. Фустанот по мерка, според Скјапарели, барал 22.160 часа везење во кое учествувале 130 занаетчии.

Алекса Чанг
Деми Мур
Дита вон Тис
Ева Лонгорија
Хајди Клум
Клои Жао
Коко Роча
Шерон Стоун

 

