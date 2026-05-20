Софија со црвен килим и еуфорија ја пречека Дара, победничката на Евросонг

Софија – Со црвен килим од 60 метри, еуфорија и река народ како што не памти одамна Софија, граѓаните од цела Бугарија ја пречекаа и славеа со Дара, победничката на 70. Евросонг, која со песната „Бангаранга“ ја зарази цела Европа.

Тоа беше првата победа на Бугарија на натпреварот, откако дебитираше во 2005 година. Бугарија се врати во 2026 година по четиригодишна пауза од натпреварот поради финансиски ограничувања на јавниот радиодифузен сервис.

Бугарската танцова химна беше енергична атракција во Виена, но првично не беше фаворизирана да победи, наспроти учесниците од Финска или Австралија.

Општина Софија организираше голем концерт и забава на плоштадот Књаз Александар I. Дара одеше по поставениот црвен тепих и ја поздравуваше насобраната толпа, прегрнувајќи деца и млади кои мавтаа со бугарски знамиња на секој чекор, објави БГНЕС.

„Ви благодарам од дното на моето срце, ова многу ми значи! Ќе го чувам овој момент до крајот на мојот живот. Мојот сон беше да можам да ги обединам луѓето и да ве видам сите тука заедно. Ви благодарам што ми го остваривте сонот“, рече Дара.

Дара и песната „Бангаранга“ имаат шанса да влезат на листата на Билборд, што е неверојатен престиж, а моментално е на 11-то место на светската листа на Spotify.

Градоначалникот на Софија Васил Терзиев ѝ честиташе на Дара, како и градоначалникот на Варна Благомир Коцев.

На 27 години, Дара ја освои големата европска сцена и стана победник на Евровизија. Исто така, ова е прв пат од 2017 година истиот изведувач да освои најмногу поени и од публиката и од националните жирија.

Бугарската претставничка славеше со вкупно 516 поени, кои ги доби од публиката и од жирито. Второпласираниот Израел освои 343 поени, што значи дека Дара оствари една од најубедливите победи во историјата на Евровизија.

„Бангаранга“ е чувство на сила, да се надмине стравот со посебна енергија. Кога си во хармонија со природата и светот, тогаш можеш да постигнеш сè“, рече возбудената Дара, откако без сомнение го освои првото место.

Мислењата за организирањето на Евровизискиот натпревар 2027 во Бугарија во моментов се поделени.

Бугарскиот претседател Румен Радев објави на Фејсбук по победата дека успехот на Дара е доказ дека Бугарија може да победи на големата европска сцена. „Бугарија ја чека Европа и светот на Евровизија 2027“, напиша тој.

Самата Дара наводно рекла по победата: „Следната година, Евровизија доаѓа во Софија и ние мора да се подготвиме“.

ДАРА е една од најпознатите поп музичарки во нејзината земја, обликувајќи го имиџот на современиот бугарски поп со својот уникатен глас, доминантно сценско присуство и неограничено мешање на жанрови.

ДАРА ги поместува границите на бугарската музика и е најпозната по нејзините најголеми хитови „Thunder“, „Call Me“ и „Mr. Rover“, кои доминираа на топ листите со недели. Покрај тоа што има повеќе хитови на првото место на официјалната бугарска Airplay листа, ДАРА стана и истакната фигура на модерната балканска музичка сцена.

Иако нејзините песни и видеа собраа над 80 милиони слушања и прегледи, ДАРА, исто така, е ментор на нова генерација музичари, преку „The Voice of Bulgaria“, во 2021 и 2022 година.

Нејзиниот најинтимен проект досега, албумот ADHDARA, беше објавен во 2025 година. Овој проект го означи нејзиниот премин од добро позната поп-артистка во нејзината родна земја во таква со посебен меѓународен идентитет и проширување на глобалното присуство.