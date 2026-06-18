Новата модна колекција на Јована Филиповиќ е омаж на Фиренца каде живеела, студирала и созревала (галерија)

Јована Филиповиќ, која континуирано создава дизајни кои дишат со својата уникатност, квалитет и луксуз, ја промовираше новата модна колекција, инспирирана од престојот во Фиренца, Италија, кој и всадило чувство на сигурност, интимност и самодоверба.

Еве ја нејзината најнова модна приказна со италијански шмек , а македонско производство:

„OGNI COSA AL SUO POSTO.

Постојат места што тивко го обликуваат начинот на кој го восприемаме светот.

За мене, Фиренца е едно од тие места.

Град во кој живеев, студирав, созревав и постепено започнав да ги препознавам вредностите што навистина ме привлекуваат — во естетиката, формата, женственоста и животот воопшто. Со текот на времето, Фиренца прерасна во многу повеќе од место. Стана составен дел од мојот начин на размислување, создавање и перцепција.

Години подоцна, повторно се вратив таму.

Не со намера да барам инспирација, туку да разберам зошто одредени нешта остануваат со нас. Зошто одредени простори, светлина, улици, чувства и спомени продолжуваат тивко да живеат во нас.

Оваа колекција произлезе токму од тоа повторно враќање и од желбата да го пренесам чувството што останало во мене — сигурност, интимност и самодоверба.

Колекцијата се движи помеѓу прецизност и леснотија. Структурираните силуети се надополнуваат со помеки, флуидни форми, создавајќи рамнотежа помеѓу силата и суптилноста. Острите линии добиваат мекост преку движењето.

Палетата на бои не ја следи буквалната слика на Фиренца, туку нејзината атмосфера — топли неутрални тонови, нијанси на камен, земјени длабочини, пригушена светлина и суптилни контрасти инспирирани од архитектурата, сенките и ритамот на градот.

Во колекцијата се застапени структурирани јакни, релаксирано кроени панталони, флуидни фустани, слоевити комбинации и внимателно конструирани парчиња, создадени природно да се движат помеѓу различни моменти и пригоди. Наместо да следат сезонски трендови, овие парчиња се создадени со намера да траат — облека кон која повторно се навраќаме.

Архитектонските влијанија се присутни суптилно, преку пропорциите, линиите и конструкцијата. Постои структура, но никогаш ригидност. Сензуалност, но никогаш очигледност.

Како и секогаш, секое парче е изработено во нашето сопствено производство во Северна Македонија — внимателно, промислено и со исклучителна посветеност кон изработката. Верувам во квалитет пред количина, во искрен дизајн и во облека што има јасна причина да постои.

Во својата суштина, оваа колекција претставува враќање.

Враќање кон местата што нè обликуваат.

Враќање кон себеси.

И кон нештата што, со текот на времето, конечно го пронаоѓаат своето место.

OGNI COSA AL SUO POSTO.

Сè на своето место. “ (Л.С.)