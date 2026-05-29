Откриен списокот на гости: Еве кои ѕвезди доаѓаат на свадбата на Тејлор Свифт

Додека деталите за свадбата на Тејлор Свифт и Тревис Келс сè уште се чуваат во тајност, американските медиуми откриваат кои познати имиња веќе добиле покани.

Американската пејачка Тејлор Свифт и ѕвездата на НФЛ, Тревис Келс, наводно се во завршна фаза од подготовките за една од најочекуваните свадби на познати личности во последните години. Иако со месеци се шпекулираше дека двојката ќе се венча за време на викендот за Денот на независноста на САД во Њујорк, се чини дека плановите оттогаш се променија.

Според Page Six, претходните најави за датумот на свадбата можеби биле само обид да се одвлече вниманието од вистинската локација и време на церемонијата. TMZ, од друга страна, пишува дека Свифт лично контактира со гостите и ги поканува на настанот, кој се организира подалеку од очите на јавноста.

Пријатели и соработници на списокот

Меѓу гостите е и актерката Зои Кравиц, за која извори блиски до двојката потврдија дека таа „апсолутно“ ќе присуствува на свадбата. Ова дополнително ги замолчи гласините за наводното заладување на нивната врска.

Ед Ширан и неговата сопруга Чери Сиборн исто така добиле покана. Извор за Page Six тврди дека приватната венчавка на Ширан од 2018 година послужила како еден вид шаблон за организирање на церемонијата. „До ден денес, никој не знае точно кој бил на венчавката на Ед и тоа е токму моделот за оваа венчавка. Целосна тајност“, рекол изворот.

Сестрите Хаим, долгогодишни пријателки на американскиот музичар, се исто така на списокот на гости. Нивната покана не е изненадување со оглед на тоа што Свифт присуствуваше на венчавката на нејзината најстара сестра Есте Хаим во Калифорнија на почетокот на годината. Своето пристигнување го потврди и пејачката Суки Вотерхаус, која во интервју за Variety откри дека со нетрпение ја очекува церемонијата и дека се надева дека таму ќе најде инспирација за сопствената венчавка со Роберт Патинсон.

„Нема ништо пострашно од планирањето венчавка, нели?“, се пошегува таа. Меѓу најблиските пријателки на Тејлор Свифт со години се Џиџи Хадид и Селена Гомез, кои се исто така меѓу гостите, според американските медиуми. Покрај тоа, веќе некое време кружат гласини дека и двете би можеле да играат улога на деверуши.

Се очекува на прославата да се појави и Кара Делевин, една од најдолгогодишните пријателки на Тејлор од светот на шоу-бизнисот. Од страната на Тревис, меѓу гостите се издвојува тренерот на Канзас Сити Чифс, Енди Рид, кој претходно откри дека ја познава Тејлор уште од нејзините тинејџерски денови.

„Ја познавам уште од Филаделфија. Нејзиниот татко беше голем обожавател на НФЛ“, рече Рид во подкастот „The Five Spot“. „Ја запознав неа и нејзиниот татко кога беше сè уште многу млада“, додаде тој.