Зошто Барак и Мишел Обама го „напуштаат“ Нетфликс

По речиси осум години продуцирање на низа филмови и серии во рамките на еден од најголемите стриминг договори во Холивуд, Барак Обама и Мишел Обама се подготвуваат да се одвојат од Нетфликс.

Нивната продуцентска компанија, Higher Ground Productions, наводно се префрла кон понезависен модел, што конечно ќе ја прекине ексклузивната природа на нивната врска со стриминг гигантот.

Овој потег доаѓа во време кога повторно се појавуваат нови детали за долгогодишната врска на двојката, вклучувајќи го и раното двоумење на Мишел да излезе со Барак, одлука за која таа сметаше дека би била „премногу клише“ во тоа време.

Барак и Мишел официјално трасираат нов курс за Higher Ground Productions, бидејќи нивниот првичен договор со Нетфликс се ближи кон крајот на оваа година.

Според Deadline, продуцентската компанија на двојката ќе премине во целосно независен модел, отворајќи ја вратата за партнерства низ повеќе студија по речиси осум години ексклузивно работење со стриминг платформата.

Во тој период, „Хајер Граунд“ реализираше низа значајни проекти, вклучувајќи го и документарецот награден со Оскар „Американска фабрика“ и биографската драма „Растин“, која му донесе номинација за Оскар на актерот Колман Доминго.

Зошто Обама се движат подалеку од Нетфликс

Всушност, Барак и Мишел не се откажуваат толку многу од Нетфликс. Како што нивниот договор за прв поглед се ближи кон крајот, „Хајер Граунд“ ќе биде слободен да им носи идеи на повеќе купувачи, дозволувајќи им да купуваат содржини низ целата индустрија, наместо да чуваат сè под еден чадор.

Всушност, Обама веќе тивко го тестираат овој поширок пристап, со проекти во развој или продукција низ широк спектар на студија, вклучувајќи ги HBO, Apple, Amazon и FX.

Тоа поместување кон независност се совпаѓа со сопственото објаснување на Обама за долгорочната визија на компанијата. Зборувајќи на настанот HistoryTalks во Филаделфија, тој рече дека „Хајер Граунд“ е создаден за да раскажува приказни што ја охрабруваат земјата да „се погледне себеси и да ги ископа тие подобри ангели на нашата природа“.

Обама го потврдува фокусот на Higher Ground на значајно раскажување приказни

Зборувајќи понатаму на HistoryTalks, Барак се осврна на осумгодишното работење на Higher Ground Productions со Netflix, јасно ставајќи до знаење дека следното поглавје на компанијата нема да отстапи од нејзината основна мисија.

„Многу сме благодарни за лансирањето што се случи и ќе ви дадам пример за видовите приказни што ги раскажавме“, рече тој. „Раскажавме документарци како „Американска фабрика“ што дискутира за тоа што се случува со индустриска Америка, која освои Оскар, и сме многу горди на тоа.“

Барак продолжи да нагласува дека, дури и додека компанијата преминува на понезависен модел, нејзиниот фокус останува цврсто на оригиналноста и раскажувањето приказни водено од цел.

Мишел Обама некогаш мислеше дека излегувањето со Барак е „премногу клише“

На друго место за време на настанот, Мишел понуди искрен поглед на раните денови од нејзината врска со Барак, признавајќи дека на почетокот целосно се спротивставила на идејата.

„На почетокот немав намера да излегувам со него, бидејќи мислев дека ќе биде непристојно двајцата црнци од Харвард да се заљубат“, рекла таа, според PEOPLE. „Дури и го кажав тоа. Му реков: „Не можеме да излегуваме. Ова е премногу клише“. Но, тој рече: „Да ги ебеш“.“

Патовите на двајцата првпат се вкрстија кон крајот на 1980-тите додека работеа во адвокатската фирма Сидли Остин во Чикаго, каде што Мишел беше соработник во прва година задолжен за советување на Барак, кој се приклучи како летен соработник.

Мишел Обама открива што го променило нејзиното мислење

Мишел продолжи да објаснува што на крајот го променило нејзиното гледиште за Барак, и тоа не беше она што го очекуваше.

„Бев скептична, бидејќи го прочитав неговото резиме. Му реков: „Добро, изгледа паметен, но е црно дете кое пораснало на Хаваи“. Мислев дека тоа е чудно“, му рекла таа на модераторот. „Значи, очекував типичен вид на штребер кој, простете ми, белците би го сметале за фин црнец“.

Таа претпоставка брзо се распадна.

„Но, бев изненадена, бидејќи влезе малку дрско“, додаде таа, забележувајќи дека подоцна ручале тој ден и дека таму го запознала.

Мишел го опиша Барак како „забавен“, „скромен“ и „злобно паметен“, објаснувајќи дека иако нивното потекло имало некои разлики, нивните вредности биле длабоко усогласени.

„Тој тргнал по сосема поинаков пат“, рече таа. „Тој не бил на Харвард за да стане следниот што носи дуксер“.

Тоа сознание, посочи таа, е она што на крајот сè променило.