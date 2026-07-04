Жесток партиски напад на Трамп во говорот за роденденот на Америка

Доналд Трамп го започна викендот по повод 250-тиот роденден на Америка со силен партиски напад врз она што го нарече „комунистичка закана“ во Америка, претставувајќи ги нејзините поддржувачи како „непријатели од 4 јули 1776 година“.

Претседателот на САД зборуваше половина час во петокот вечерта на планината Рашмор во Јужна Дакота, последната станица од неговата турнеја по повод годишнинатаод прогласувањето на независноста на САД од Велика Британија.

Пречекан со скандирања „САД! САД!“ и накратко прекинат од прелет на авиони „Ф-16“, Трамп ги пофали четирите претседатели чии лица се врежани во гранитната планина: Џорџ Вашингтон, Томас Џеферсон, Теодор Рузвелт и Абрахам Линколн.

„Тие беа луѓе од акција, луѓе од амбиција, луѓе од храброст, луѓе од судбина и луѓе со навистина голема интелигенција“, рече Трамп, кој никогаш не ја исклучил идејата неговото лице да биде додадено на планината Рашмор. „Пред сè, тие беа големите луѓе во историјата“.

Претседателот потврди дека исклучителноста на САД е вкоренета не само во нејзиниот устав, туку и во нејзината препознатлива култура и идентитет. Тој ги осуди неодамнешните обиди да се „искорени американскиот дух од нас“ и да се „отуѓи од нашата историја“, ветувајќи пред претежно белата толпа: „Ќе ѝ го вратиме идентитетот на нашата земја“.

Потоа Трамп се откажа од секаква претензија да одржи традиционален говор на шефот на државата, наменет да се издигне над расправиите, да ги обедини политичките партии и да допре до граѓаните од сите убедувања.

Наместо тоа, четири месеци пред ноемвриските среднорочни избори за Конгресот на САД, тој се осврна на тема што постојано ја споменува во последно време: претставување на прогресивните демократи како комунисти, кои претставуваат егзистенцијална закана за Америка. Тој зборуваше неколку часа откако Зохран Мамдани, градоначалник на Њујорк и демократски социјалист, одржа проимигрантски говор кој нашироко се смета за укор на Трамп и неговото движење „Да ја направиме Америка повторно голема“.

Четири прогресивни кандидати, вклучувајќи тројца демократски социјалисти, победија на демократските прелиминарни избори во Њујорк минатата недела и во Колорадо во вторникот. Прогресивните кандидати победија и на натпреварите во Кентаки, Њу Џерси, Охајо, Пенсилванија и Тексас.

Трамп, исто така, ја поврза својата антикомунистичка реторика со антиимигрантската тема што го поттикна неговиот избор. „Како што се приближуваме кон оваа величествена годишнина, го гледаме нашиот американски идентитет под обновен напад“, рече тој.

„Една генерација откако се боревме и ја добивме студената војна против заканата од комунизмот, сега има повторно оживување на комунистичката закана во нашата земја, вклучително и од новодојденци во нашата земја кои прифаќаат идеи што се целосно спротивни на нашиот начин на живот и нашиот голем успех“. Тој го опиша комунизмот како поголема закана за американската слобода од двете светски војни и терористичките напади од 11 септември 2001 година. „Тој е непријател на уставот“, изјави тој. „Пред сè, тој е непријател на 4 јули 1776 година… Комунизмот е токму спротивното од животот, слободата и потрагата по среќа. Тоа е смрт, тиранија и потрага по злото“.

Трамп тврдеше дека комунистите не го сакаат Бога ниту религијата и немаат почит кон законот, правдата, принципите, традицијата или правата дадени од Бога. „Можете да бидете лојални на Карл Маркс или можете да бидете лојални на Америка. Можете да бидете комунист или можете да бидете патриот. Не можете да бидете и двете“.

Претседателот е широко критикуван за користењето на годишнината како оружје за препишување на историјата, промовирајќи наратив фокусиран на бели христијани како што се Вашингтон и Џеферсон, додека занемарува да признае дека двајцата биле робовладетели. Тој го искористи говорот од петокот за да ги нападне прогресивните наративи.

„Што се однесува до оние кои шират марксистички лаги за нашето наследство, им кажуваат на нашите деца дека живееме на украдена земја или дека нашите херои биле угнетувачи, тие прават нешто многу полошо од клеветење на нашето минато“, рече Трамп. „Тие ја клеветаат и напаѓаат нашата иднина – нема да дозволат тоа да се случи.“

Тој зборуваше во Блек Хилс, кој владата на САД нелегално ги одзеде од народот Сијукс во 1877 година откако Конгресот го принуди племето да отстапи земја што му беше гарантирана според договорот.

Трамп продолжи да ја изедначува наводната комунистичка закана со имигрантите за кои посочи дека би можеле да бидат протерани. Ветувајќи дека „брзо ќе го победи комунизмот“ и „ќе ги испрати во егзил“.

Во сабота, Трамп, чиј рејтинг на одобрување е близу историски најниско ниво, треба да се обрати пред толпата на Националниот мол пред масовниот огномет среде жешкиот топлотен бран што ги наруши прославите на Денот на независноста низ целата земја.