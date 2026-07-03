Жена прерушена во маж е осомничена за бомбашкиот напад врз украинскиот олигарх во Монако

Монако– Властите на MONEGASE идентификуваа осомничен за бомбашкиот напад во кој сериозно беа повредени санкциониран украински мултимилионер и уште две лица.

Францускиот весник Le Figaro и телевизијата BFMTV објавија дека истражителите веруваат дека осомничениот, кој бил снимен на надзорните камери како носи црна рибарска капа, всушност е жена која се обидела да се маскира како маж.

Канцеларијата на државниот обвинител на Монако објави дека е издадена потерница за осомничениот. Станува збор за странски државјанин кој повеќе не е на територијата на Монако. Властите, исто така, објавија дека е издадена црвена потерница од Интерпол.

Нови информации ќе бидат објавени околу пладне

Во понеделник вечерта, надзорните камери снимија лице кое остава пакет во влезната зона на зграда во Монако. Недолго потоа, се случи експлозија во која три лица беа повредени при влегувањето во зградата.

Истражителите го третираат случајот како обид за убиство, а не како терористички напад. По експлозијата во станбена зграда во близина на границата меѓу Монако и Франција, осомничениот бил виден како бега кон француската општина Босолеј.

Јавниот обвинител на Монако, Стефан Тибо, одби да коментира за идентитетот на жената, но им се заблагодари на Монако и француската полиција за нивната соработка, што овозможи „идентификација на лицето осомничено за извршување на нападот во многу краток временски период“.

Тибо рече дека нови информации за случајот ќе бидат објавени околу пладне денес. Властите на Монако официјално не ги потврдија идентитетите на повредените, но локалните медиуми објавија дека целите на нападот биле Вадим Јермолаев, неговиот партнер и син.

Јермолаев е под санкции од страна на украинската влада

Јермолаев (58) е богат инвеститор во недвижности кој живее во Монако со години. Во 2019 година, тој се откажа од украинското државјанство и стана државјанин на Кипар. Јермолаев живее во Монако најмалку од 2021 година.

Тој е под украински санкции од декември 2023 година поради неговите деловни активности на Крим, полуостров анектиран од Русија. Киев тврди дека водел бизнис со алкохол на Крим, кој бил окупиран од Русија, и дека продолжил да плаќа даноци на Москва откако Русија ја нападнала Украина во 2022 година.

Извор за АФП изјавил дека во Дњепарк, индустрискиот град во источна Украина каде што Јермолаев го стекнал своето богатство, „многумина би биле среќни да се јават за да го ликвидираат со огнено оружје“.

Списанието „Форбс“ го рангираше на 39-то место на листата на најбогати Украинци во 2020 година, проценувајќи го неговото богатство на 230 милиони долари. Три повредени лица, меѓу кои и едно 13-годишно дете, биле однесени во болница по експлозијата. Првично беше објавено дека двајцата возрасни се во критична состојба.

Според АФП, животот на мажот повеќе не бил во опасност во среда, додека состојбата на жената сè уште не се стабилизирала. Принцот Алберт Втори од Монако. Тој го опиша нападот како „грозоморно злосторство“.