Земјотрес со јачина од 6,1 степен во Авганистан

Земјотрес со јачина од 6,1 степен според Рихтеровата скала го погоди денеска Авганистан, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.

Земјотресот се случил во регионот Хиндукуш на длабочина од 208 километри и бил почувствуван и во Пакистан.

– Луѓето истрчаа од своите домови во паника во округот Сват во северниот пакистански Кибер Пахтунхва, изјави жител.

Засега нема извештаи за жртви.

Претходно, земјотрес со јачина од 5,4 степени според Рихтер го погоди Пакистан, соопшти Европско-медитеранскиот сеизмолошки центар.