Земјотрес со јачина од 6,1 степен ја погоди североисточна Јапонија

28/06/2026 08:24

Земјотрес со јачина од 6,1 степен рано изутринава ја погоди североисточна Јапонија. Не е издадено предупредување за цунами, соопшти Јапонската метеоролошка агенција.

Епицентарот на земјотресот бил во Тихиот Океан во близина на префектурата Ивате на длабочина од околу 40 километри, соопшти агенцијата.

Пред неколку дена земјотрес со јачина од 7,2 степени ја погоди префектурата Ивате при што се повредени најмалку 10 лица и беше нарушено движењето на брзите возови.

Според „Тохоку Електрик Пауер Ко.“, при земјотресот не се регистрирани никакви абнормалности во нуклеарните централи Хигашидори во префектурата Аомори и Онагава во префектурата Мијаги. Фабриката за преработка на нуклеарно гориво во Рокашо исто така работи нормално, соопшти локална компанија за преработка на ураниум.

Поврзани содржини

Единаесетгодишно дете извлечено од урнатините три дена по земјотресите во Венецуела
Австралија се бори со технолошките гиганти за да ја задржи забраната за социјалните медиуми
Одборот за мир на Трамп планира да си додели широк имунитет во Газа
Топлoтниот бран одзеде 327 животи во Шпанија
Војната се враќа, САД нападнаа складишта за ракети и беспилотни летала во Иран
Иран ги нападнал Кувајт и Бахреин со ракети и беспилотни летала
ОН: Речиси седум милиони луѓе можно е да се погодени од земјотресите во Венецуела
Бројот на загинати во земјотресите во Венецуела се зголеми на 1.430

Најчитани