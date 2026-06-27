Зеленски: Украина е подготвена за преговори, но Русија мора да го направи првиот чекор кон мирот

Украина повторно ја потврди подготвеноста за можни разговори на лидерско ниво и за преговори за прекин на војната, но Русија мора да го направи првиот чекор кон мирот – изјави украинскиот претседател Володимир Зеленски во своето вечерно видеообраќање.

„Украинските војници секој ден ја докажуваат прецизната сила на Украина. Нашите удари со долг и среден дострел целосно се спроведуваат. Тоа се нашите праведни одговори на Русија за оваа војна – војна што Русија ја започна и која таа треба да ја заврши“, рече Зеленски.

Тој нагласи дека Русија треба „да се повлече од Украина заедно со својата војна“.

– Ние не сакаме војна. Украина достави предлози до нашите клучни партнери, а и пријателите на (рускиот претседател Владимир) Путин слушнаа од нас дека средба е можна и дека завршувањето на оваа војна е можно. Русија мора да го направи тој чекор кон мирот – изјави Зеленски.

Украинскиот претседател им се заблагодари на сите кои работат заедно со Украина за да ја поттикнат Русија кон дипломатија и да помогнат во заштитата на Украина и во спасувањето човечки животи.