Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, го отфрли тврдењето на Владимир Путин дека градот Костјантинивка во Донецката област е под руска контрола, опишувајќи го како лага за медиумско внимание.

„Секако, ова не е вистина – тоа е едноставно уште една руска лага дизајнирана да генерира некаков вид вести“, рече Зеленски во телефонскиот разговор на 4 јули со германскиот канцелар Фридрих Мерц.

„Доколку Костјантинивка моментално беше под руска контрола, тогаш сигурно Путин немаше проблем да се сретне со мене таму и да најде дипломатски решенија за конечно да се стави крај на војната“, се пошегува тој.

Во разговор за „Украинска правда“, портпаролот на Генералштабот, мајор Андриј Ковалев, рече дека некои групи руски пешадиски трупи влегле во градот и дека ситуацијата е тешка, но Костјантинивка останува под контрола на украинските вооружени сили.

Украинските трупи продолжуваат да држат позиции на одредени линии, бранејќи го градот и неговата периферија, додека спроведуваат контраоперации, рече Ковалев.

„Во текот на 3 јули, непријателот изврши 11 напади во наведената насока, но не беше постигнат успех. Наместо тоа, непријателот, не за прв пат, прибегнува кон ширење на отворени дезинформации и лажни информации од страна на највисоките функционери“, изјави тој за „Украинска правда“.

Генералот Валериј Герасимов, началник на рускиот Генералштаб, исто така рече дека градот паднал под руска контрола, опишувајќи го некогашниот град со 67.000 жители како „еден од главните одбранбени центри во рамките на утврдената област Славјанск-Краматорск-Костјантиновка“.

Градовите го сочинуваат таканаречениот „појас на тврдината“, кој останува главна пречка за долгогодишната амбиција на Москва да го освои целиот Донбас. Тој е во центарот на жестоките борби, а руските сили влегоа во Костјантиновка минатиот месец.

До почетокот на јуни, командата на 19-тиот украински армиски корпус задолжен за одбраната на градот соопшти дека над сто руски војници се наоѓаат во урбаната област на Костјантиновка.

Среде бран позитивни наслови за руски рафинерии во пламен и осакатена логистика, битката за легендарниот „тврдински појас“ на украинскиот регион Донбас започна сериозно, при што руските сили пробиваат во градот Костјантинивка во Донецката област и постојано ја освојуваат урбаната област.

Поврзана со еден долг пат кој со години е ‘рбетот на одбраната на Украина во областа, таканаречената агломерација Краматорск, од Славјанск на север, потоа Краматорск, Дружкивка и конечно Костјантинивка, останува главната пречка за долгогодишните амбиции на Москва да го освои целиот Донбас.

Во текот на целата војна, и покрај нивните најдобри напори да нападнат од исток, север и југ, руските сили беа задржани на пристапите кон овие градови, сè до сега.

За Украина, и покрај тоа што доби предност во многу аспекти од војната со дронови, акутната криза со работна сила и тешкотиите со логистиката на фронтовската линија во средина презаситена со дронови летала се чувствуваат поболно од кога било во Костјантинивка.

Битката е само последната во долгата низа интензивни урбани ангажмани што служеа како маркери за текот на војната, секоја одиграна во услови на постојано менување на тактичките и технолошките услови на борбите.

Сега, додека борбите брзо го достигнуваат својот врв, одговорот на Украина на предизвикот на Костјантинивка би можел да биде клучен во одлучувањето дали овој индустриски град ќе биде познат како последната голема тврдина што ја зеде Русија или како почеток на крајот за Донбас под контрола на Украина.