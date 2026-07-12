Зеленски ќе ја смени премиерката на Украина

Претседателот на Украина, Володимир Зеленски, има намера да ја замени премиерката на земјата, Јулија Свириденко, како дел од големата реконструкција на владата во Киев.

„Украина ја менува својата политичка стратегија“, рече Зеленски во објава на социјалните мрежи. „За секоја приоритетна насока на надворешната политика, ќе биде одговорно одредено лице со значително искуство, способно да го спроведе она за што се согласуваме на ниво на лидери“, рече тој.

„Промените во персоналот ќе започнат во Украина за да се обезбеди спроведување на ажурираната политичка стратегија“, додаде претседателот.

Свириденко беше назначена за премиер во јули 2025 година.

„Благодарен сум на Јулија за нејзината јасна, стабилна и ефикасна работа како премиер, за нејзините години продуктивна служба во украинскиот тим“, напиша Зеленски, без да даде детали за новата позиција на Свириденко. Претседателот не именуваше наследник на Свириденко.

На Зеленски ќе му треба украинскиот парламент да ја одобри оставката на премиерот. Ова потоа би довело до оставка на целата украинска влада. Зеленски рече дека ќе има промени и меѓу раководителите на агенциите за спроведување на законот.