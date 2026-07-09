Заврши драмата на демократите во Мејн, Греам Платнер ја прекина кампањата за сенатор

Греам Платнер, демократскиот кандидат за американскиот Сенат во Мејн, ја суспендира својата кампања по обвинувањата за сексуален напад.

Платнер ја објави својата одлука во 11-минутно видео објавено на социјалните медиуми во средата вечерта, во кое гневно ги обвини демократските естаблишменти и корпоративните медиуми дека „ги користат овие обвинувања за да ни ги одземат сите работи што ни се потребни за водење кампања“ и дека дејствуваат „како судија, порота и џелат“.

„За движењето да продолжи, не можам да бидам јас“, рече тој. „Поради таа причина, ги суспендираме операциите на кампањата“.

Во видеото, Платнер жестоко стои зад своето тврдење дека обвинувањата „ни приближно не се вистинити“, тврдејќи дека се водени од „големи сили… кои работат против [него] лично“.

„Сето ова е лажно“, рече Платнер за обвинувањата. „Работите што се тврдеа не се случиле. Не се вистинити“.

Одгледувачот на остриги и морски ветеран – чија популистичка платформа ги преполни градските собранија, собра милиони на почетокот на трката, доби поддршка од прогресивни ѕвезди како Берни Сандерс и изгради доволно импулс за да ја принуди неговата прелиминарна противкандидатка, гувернерката Џенет Милс, да ја суспендира нејзината кандидатура – е прогонуван од контроверзии откако влезе во сенатската трка минатата година, вклучително и поради неговото однесување во минатите романтични врски, неговата историја на социјалните медиуми и отстранетата тетоважа со нацистички симбол.

Платнер се соочи со нова критика во понеделникот откако жена која излегувала со него изнесе обвинувања во „Политико“ дека ја принудил на секс пред речиси пет години и покрај постојаните приговори. Џени Расикот, 41, рече дека имала повремена врска со Платнер повеќе од две години. Таа тврди дека кон крајот на 2021 година, Платнер пијан влегол во нејзиниот дом непоканет и се насилно имал секс со неа. Таа рече дека прекинала контакт по средбата.

Платнер ги отфрли обвинувањата во видео објавено на социјалните медиуми во понеделникто. „Секое обвинение за неконсензуално однесување е категорично лажно“, рече тој во порака директно до камерата. Иако го нарече извештајот неточен, тој рече дека неговата кампања е „свесна за политичката реалност“ што „ќе ја нанесе обвинувањето“.

„Одвојуваме време да размислиме за најдобриот пат напред за државата што ја сакам, луѓето што ги сакам, движењето на кое му припаѓам“, додаде тој по извештајот.

Но, обвинувањата брзо ги поттикнаа демократите, вклучувајќи го и лидерот на Сенатот, Чак Шумер, да го повикаат Платнер да се откаже од трката. Демократскиот сенаторски комитет за кампања – главното средство на партијата за собирање средства, регрутирање и помагање во изборот на кандидати за Сенат – рече дека нема да троши пари за трката во Мејн ако Платнер не ја повлече својата кандидатура.

Подемот на Платнер, изграден врз пораки против олигархија и популистичка платформа, го доведе до убедлива победа на прелиминарните избори откако Милс се повлече од трката поради неговата зголемена популарност.

Но, скандалите започнаа рано – и никогаш не престанаа. Се појавија расистички, сексистички и хомофобични објави на Редит, кои поранешниот маринец ги припиша на ПТСН од неговата воена служба. Потоа Платнер се обиде да го спречи истражувањето на опозицијата откривајќи дека покрил тетоважа што многу личела на Тотенкопф, широко признат нацистички симбол.

Демократите го гледаат Мејн како клучна можност да освојат место во Сенатот на САД и да ја вратат контролата врз горниот дом во Конгресот на САД. Кандидатот на партијата ќе се соочи со актуелната републиканка Сузан Колинс, која има пет мандати.

Повлекувањето на Платнер отвора тесен рок – до 27 јули – за демократите да изберат кандидат за замена според законот на Мејн.