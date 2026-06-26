Руските воени „јастреби“ го повикуваат претседателот Владимир Путин да ја прекине дипломатијата посредувана од САД и да ја ескалира војната во Украина како одговор на низата болни напади од страна на украинските сили на руска територија, објавува Ројтерс.

Според „јастребите“, Вашингтон го прекршил своето ветување да ја заврши војната под услови поволни за Кремљ. Повиците за построга акција не се нови, забележува Ројтерс – проруските коментатори претходно повикуваа на нова мобилизација, напади врз европските воени објекти, па дури и употреба на тактичко нуклеарно оружје.

Но, сега овие повици повторно се интензивираа по низата украински напади со долг дострел врз Крим и Москва, кои, според агенцијата, ја предизвикаа најлошата криза со горивото во Русија и ги принудија кримските власти да прогласат вонредна состојба во екот на туристичката сезона.

„Што друго треба да се случи пред да почнеме да се бориме вистински? Војната значи победа по секоја цена. (…) Зошто да не го користиме нуклеарното оружје што нашите предци го развија и акумулираа токму за оваа намена?“ – беше огорчен минатата недела сопственикот на ТВ Царград, познат како „православниот олигарх“, Константин Малофеев, откако дронови ја погодија московската рафинерија за нафта.

Извори на Ројтерс блиски до Кремљ велат дека Путин може безбедно да прифати таква реторика, но Москва сè уште сака да ја остави вратата отворена за евентуално дипломатско решение.

Досега, Кремљ не одговори на повиците од „јастребите“ да се повлече од преговорите, иако високи руски претставници веќе зборуваат за нивниот неуспех и ги обвинуваат САД за кршење на договорите што, според нив, беа постигнати меѓу Путин и Доналд Трамп за време на состанокот во Алјаска.

Меѓу нив е и министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, кој не ја исклучи можноста состанокот во Енкориџ да биде „наменет за купување време за вооружување на Украина“.

Како одговор, американскиот државен секретар Марко Рубио рече дека не се потпишани никакви договори со Путин во Алјаска.

„Имаше само предлог, но не беше постигнат договор“, рече тој.

Во меѓувреме, Украина ги засилува своите напади. Според „Волстрит џорнал“, руската територија и окупираниот Крим биле нападнати од 8.800 дронови во јуни – двојно повеќе отколку во јануари и речиси четири пати повеќе отколку во истиот месец минатата година. Бројот на потврдени напади со долг дострел во јуни достигна рекордни 32.

Покрај нападите врз рафинериите за нафта Крим се соочува и со закана од изолација. Заедно со недостигот на бензин, локалното население се жали и на исчезнувањето на основните производи, од сол до сончогледово масло.

Воениот експерт Руслан Пухов смета дека Русија има малку опции за да се спротивстави на обидите за изолирање на Крим.