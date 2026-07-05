Во Техеран се одржа посмртна молитва за Хамнеи

Техеран – Големиот ајатолах Џафар Собани утрово ја предводеше погребната молитва за Али Хамнеи во Техеран, на вториот ден од официјалната жалост за починатиот врховен лидер на Иран.

Високиот верски лидер (97) беше прикажан на државната телевизија како го води обредот за Хамнеи, кој беше убиен во израелски воздушен напад врз неговата официјална резиденција во Техеран на 28 февруари.

Тројца синови на убиениот ирански лидер, ајатолахот Али Хамнеи, се помолија до неговиот ковчег и ковчезите на четирите други членови на семејството, но неговиот наследник како врховен лидер, Моџтаб, не се појави.

Државната телевизија ги прикажа Мостафа, Мајсам и Масуд Хамнеи како се молат зад ковчезите изложени во пространиот двор на Големата џамија на Имам Хомеини во Техеран, огромен верски комплекс. Моџтаба Хамнеи, за кој се вели дека бил повреден во нападот на 28 февруари во кој загинаа неговиот татко и други членови на семејството, не е виден во јавноста, ниту неговата фотографија е објавена од тој настан.

Според извори блиски до него, во бомбардирањето на САД и Израел лицето на Моџтаба Хамнеи било обезличено и тој претрпел тешка повреда на едната или двете нозе.

Телото на Хамнеи ќе остане во Техеран до утре, по што ќе се одржат погребни церемонии во светиот град Ком.

Понатамошни погребни настани се планирани во соседен Ирак пред починатиот врховен лидер да биде погребан во неговиот роден град Машхад во четврток.

Во Ком, се очекува погребните молитви да ги води 99-годишниот ајатолах Макарем Ширази, а во Машхад великиот ајатолах Нори Хамедани, кој има 101 година.