Во Германија измерен апсолутен температурен рекорд

Во Германија денес е измерен апсолутен температурен рекорд со температура од 41,3 степени Целзиусови во округ на западниот град Сарбрикен, според прелиминарните податоци од метеоролошката служба (DWD). „Оваа вредност е достигната во Германија за прв пат“ откако започнаа метеоролошките мерења, соопшти службата на мрежата Bluesky.

Претходниот температурен рекорд од 41,2 степени Целзиусови беше забележан во Германија на 25 јули 2019 година. „И сосема е можно оваа температура повторно да се достигне утре (сабота), ако не и малку да се надмине“, изјави за АФП Уве Баумгартен, метеоролог во ДВД.

Германските метеоролози издадоа предупредувања за силна до екстремна топлина низ целата земја утрово. Најжешкиот ден се очекува во недела, кога се прогнозираат температури до 42 степени Целзиусови. Метеоролозите предвидуваат дека топлотниот бран ќе трае до почетокот на следната недела.

Поради жештината, многу спортски настани и настани на отворено се откажани во повеќе делови од земјата. Поради високите температури, кои исто така ја оптоваруваат инфраструктурата на германските железници, тие предупредуваат на можни проблеми и советуваат да не се патува освен ако не е апсолутно неопходно.

Покрај високите температури, веројатноста за бури од запад постепено ќе се зголемува од сабота со можност за обилни врнежи од дожд, град и силни налети на ветер.