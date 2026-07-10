Во Франција црвена фаза на тревога поради горештините

Париз – Девет департмани во Франција од денеска напладне ќе бидат ставени во црвена фаза на тревога поради големите горештини, додека 76 департмани остануваат под портокалов степен на предупредување.

Во парискиот регион и во повеќе департмани во централна и западна Франција утрово беа измерени меѓу 22 и 25 степени, додека се очекува температурата да достигне и до 41 степен, пренесува „Фигаро“. Како што се наведува, 59 департмани се изложени на „висок или многу висок“ ризик од избувнување на шумски пожари.

Префектот на департманот Дром, во југоисточниот дел на Франција, нареди дополнителни превентивни евакуации, кои опфатија околу 400 луѓе во планинското подрачје каде што веќе изгореа околу 3.500 хектари.

Метеоролошките служби најавија дека овој топлотен бран ќе го достигне својот врв меѓу недела и понеделник и дека ќе трае најмалку до 15 јули. Океанскиот воздух од Атлантикот би требало да го прекине топлотниот бран од 16-17 јули па натаму.

Во меѓувреме, црвената фаза на тревога е укината за регионот Лангдок-Русијон во јужна Франција, бидејќи враќањето на морскиот ветар значително ги намали температурите.